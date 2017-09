Konstanz Prozess um Pfusch beim Hausabbruch: Vorwurf lautet auf fahrlässigen Umgang mit Asbest

Der Angeklagte hingegen räumt nur kleinere Verstöße ein und will laut eigener Aussage auch kaum Verantwortung getragen haben.

Mit dem Vorwurf des Megapfuschs beim Abbruch eines Hauses im Winter 2016 in der Marienhausgasse im Stadtteil Paradies hat ein Prozess vor dem Amtsgericht Konstanz begonnen. Asbesthaltige Materialien und andere krebserregende Stoffen im Bau zu verwenden, ist nicht erlaubt. Angeklagt ist der 43-jährige Sohn des Inhabers eines Tettnanger Traditionsbetriebs. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Junior unter anderem vor, das Freisetzen von krebserregenden Fasern und Stoffen in Kauf genommen zu haben. Beim Prozessauftakt hieß es, von den drei als Zeugen geladenen früheren Mitarbeitern könnten mindestens zwei nicht kommen. Denn diese seien schon seit längerer Zeit wieder in Rumänien. Ob ein dritter Arbeiter aus dem selben Land erscheint, ist noch offen. Nach seinem Urlaub sei er bisher nicht wieder an seiner Arbeitsstelle erschienen, teilte der Rechtsanwalt des Angeklagten auf Nachfragen bei der Firma mit.

Laut Anklage sollen Arbeiter trotz eines Gutachtens über gefährliche Schadstoffe im Abrisshaus, das dem Unternehmen unstrittig vorlag, diese unsachgemäß bearbeitet und gelagert haben und so Gefahren für das Leib und Leben anderer in Kauf genommen haben. Unter anderem seien Nachtspeicher-Öfen, von denen mindestens einer laut Etikett Asbest enthielt, ausgebaut und geöffnet worden, zudem sollen sie Materialien, die krebserzeugende Giftstoffe enthielten, mit der Spitzhacke bearbeitet haben. Die Arbeiter hätten auch nicht die vorgeschriebenen Schutzkleider getragen und Giftstoffe nicht in einem abgeschirmten Bereich bearbeitet. Nach Aussagen einer Zeugin vom Landratsamt war der Abriss durch die Kreisbehörde gestoppt und eine Dekontaminierung des Geländes in die Wege geleitet worden.

Der Angeklagte lässt seinen Anwalt, Klaus-Martin Rogg, eine Erklärung verlesen. Der Beschuldigte spricht kaum einen frei formulierten Satz vor Gericht. Die meiste Zeit redet sein Verteidiger. Dieser stellt vor allem in Frage, ob der Junior in der Firma eine tragende Rolle spielte und sieht lediglich kleinere Verstöße gegen Vorschriften. So hätten die Arbeiter zwar nicht die vorgeschriebenen Kleider, aber durchaus ernst zu nehmende Schutzkleider und Atemschutzmasken getragen. Auch seien sie angewiesen gewesen, gefährliches Material mit Hilfe von Spezialsäcken für die Fachentsorgung luftdicht zu verpacken. Diese Säcke seien nachweislich auf der Baustelle gewesen. Warum dennoch schadstoffhaltiges Material offen herumlag, als am 6. Dezember 2016 Kontrolleure des Landratsamts auf die Baustelle kamen, wisse er nicht. Zum Zeitpunkt der Kontrolle sei der Angeklagte nicht auf der Baustelle, sondern wegen Krankheit beim Arzt gewesen.

Über den Angeklagten sagte Verteidiger Rogg: Dieser sei weder der Bauunternehmer, noch der Mitinhaber des Betriebs. Alleinunternehmer sei der 78 Jahre alte Vater. Die Mutter führe die Finanzen. Der Sohn sei der Vorarbeiter. Der Angeklagte betonte in seiner Erklärung, er sei zwar zweitweise auf der Internetseite der Firma als Juniorchef bezeichnet worden, habe im Betrieb aber nichts zu sagen. Er habe sich lediglich vom Baggerfahrer zum Vorarbeiter hochgearbeitet. Nach Aussagen einer Zeugin von der Fachbehörde des Landratsamts soll aber nur der Sohn im Betrieb die nötigen Qualifizierungen für den Umgang mit gefährlichen Abbruchstoffen gehabt haben.

Der Angeklagte behauptet, das Gutachten über die Schadstoffe sei ihm zwar auf den Tisch gelegt worden, er habe es aber wegen Arbeitsüberlastung erst zu spät gelesen. Im Rückbau von Kühlanlagen habe er damals keine Erfahrung und Qualifizierung gehabt. Richterin Christine Kaiser wollte wissen, warum denn alle am Bau Schutzkleider trugen, wenn doch keiner das Gutachten gekannt haben will.

Nach Aussagen einer Mitarbeiterin des Landratsamts, die als Zeugin sprach, habe ein Konkurrenzunternehmen das Landratsamt darauf aufmerksam gemacht, dass bei der finanziellen Kalkulation des Abbruchs durch den Tettnanger Betrieb etwas nicht stimmen könne. Aus Erfahrung wisse sie: "Wenn ich es richtig mache, dann ist es immer teurer." Die Behörde habe Ende November Unterlagen über das Vorgehen beim Abbruch unter Berücksichtigung der Schadstoffe gefordert. Sie seien unvollständig eingetroffen, aber erst nachdem die Bauarbeiten schon begonnen hatten. Sie habe den Angeklagten als den Verantwortlichen für die Arbeiten in Konstanz angesehen. Der Beschuldigte hatte 2014 einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung akzeptiert. Damals waren bei Abbrucharbeiten durch die Firma ein Arbeiter getötet, ein anderer schwer verletzt worden. Der Prozess wird heute fortgesetzt. Es sind noch mehrere Verhandlungstage angesetzt.