Es ist Richter Hendrik Többens, der schließlich für überraschte Blicke sorgt. Im Moment größter Harmonie, als sich scheinbar alle einig sind, als jeder bereits ihr oder sein Plädoyer gesprochen hat, weist Többens im Verfahren vor dem Konstanzer Amtsgericht darauf hin: Dieser Prozess muss nicht mit Bewährungsstrafen von wenigen Monaten, verbunden jeweils mit einer niedrigen vierstelligen Geldauflage an einen gemeinnützigen Zweck, enden.

Darauf plädiert hatten zuvor sowohl die Staatsanwältin, als auch die Verteidiger der drei Angeklagten: ein 44-jähriger Vater und seine 22- und 20-jährigen Söhne. "Ich möchte nicht für unangenehme Überraschungen sorgen", erklärt Többens den Verteidigern und gibt ihnen die Möglichkeit, nach seinem vorigen Hinweis und den damit verbundenen neuen Gegebenheiten ein zweites Mal zu plädieren.

Sieben Monate Haft für den 44-jährigen Handwerker, sechs Monate für seinen 22-jährigen Sohn, ausgesetzt jeweils zu zwei Jahren auf Bewährung. Der jüngere Sohn soll als Heranwachsender gemäß Jugendgesetzgebung mit einer Verwarnung und ebenfalls einer Geldauflage davonkommen. So lauten unisono die Anträge der Staatsanwältin und Verteidiger.

Doch nur beim jüngsten Angeklagten urteilt Hendrik Többens gemäß dieser gemeinsamen Forderung. Der Vater erhält dagegen eine Bewährungsstrafe von insgesamt 14 Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen seinen 22-jährigen Sohn wird wegen des letztgenannten Delikts ebenfalls eine Bewährungsstrafe verhängt: neun Monate Freiheitsentzug.

Der 44-Jährige setzte im Juni 2017 seine Tochter gemeinsam mit seinen Söhnen in der Familienwohnung in Konstanz über Nacht fest. Damit sie keine Hilfe rufen konnte, wurde zudem ihr Handy zerstört. Der Vater schlug seine Tochter außerdem: mit der Hand, mit einem Gürtel, mit einem Mofa-Helm.

Vorangegangen war ein Familienstreit, die drei Männer waren nicht einverstanden mit dem neuen Freund der Geschädigten. "Das alles stimmt von vorne bis hinten", räumt der Vater nach der Verlesung der Anklageschrift ein. Seine beiden Söhne stimmen in das Geständnis ein.

Ihre jeweiligen Worte sind während der Verhandlung ein wiederkehrenden Element: "Es tut mir leid, es war eine Ausnahmesituation. Wenn ich könnte, würde ich es rückgängig machen", sagt stellvertretend der 44-jährige Vater.

Sein heute 22-jähriger Sohn wird über die Aggression und teils üblen Beschimpfungen gegenüber seiner Schwester sagen: "Die Vorwürfe klingen alle sehr hart, aber wir sind eine normale Familie und wer sich streitet, der redet nicht lieb und nett miteinander." Auch er räumt jedoch ein, "dass das alles nicht hätte passieren dürfen".

Worte der Entschuldigung richten die drei nicht nur an die eigene Tochter oder Schwester. Auch vor den beiden als Zeugen auftretenden Polizisten gestehen sie ihre Fehler ein. Die Beamten hatten die Frau aus ihrer Lage befreit, nachdem sie über es ihr über das Festnetztelefon gelang, einen Notruf abzusetzen. Den beiden Polizisten wurde während der Befreiung Gewalt angedroht. Einer der beiden sagt, er hatte "den Eindruck, die Angeklagten wollen uns ernsthaft körperlich angreifen".

Seine Kollegin ergänzt im Zeugenstand: "Die Situation hätte schnell umschlagen können, die Sorge vor einer Schlägerei war definitiv gegeben." Aufgelöst werden konnten die Tumulte rund um die Wohnung, an denen schließlich auch noch der Onkel der Geschädigten beteiligt war, erst, als Verstärkung eingetroffen war.

Weil es – wie beide Polizisten einräumen – bei Drohgebärden blieb und zu keinen tatsächlichen Gewaltversuchen kam, beschränkt sich das Urteil später auf Paragraf 113 des Strafgesetzbuches, und greift nicht Paragraf 114. Das bedeutet: Widerstand gegen Vollzugsbeamte statt eines tätlichen Angriffs auf diese.

Die Tochter, die nicht als Zeugin geladen ist, hat sich – wie das Gericht später verlesen wird – laut eigener Aussage längst wieder mit ihrer Familie ausgesöhnt. Dass der Freund, wegen dem es zum Streit kam, eine andere Nationalität und Religion als sie besitze, habe die Ehre der Familie verletzt, hatte sie zu Protokoll gegeben. Inzwischen hat sich vom damaligen Freund getrennt und lebt seit Anfang des Jahres glücklich verheiratet in der Schweiz.

Von einer privaten Anzeige gegen ihre Familienmitglieder hatte sie abgesehen. Ausdrücklich bat sie das Gericht in ihrer schriftlichen Stellungnahme stattdessen, die Verfahren gegen diese einzustellen, zumindest die Strafe auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Richter Hendrik Többen wertet den Fall dagegen weniger harmlos und entscheidet sich für deutlich mehr als die Mindeststrafen.

Schärfere Gesetze

Zuletzt gab es wesentliche Änderungen im Strafgesetzbuch bei den Paragrafen 113 und 114. Ersterer, Widerstand gegen Staatsgewalt, wurde bereits im November 2011 als Reaktion auf zunehmende Gewalt gegenüber Beamten verschärft: So stieg die Höchststrafe für den einfachen Widerstand von zwei auf drei Jahre. Außerdem wurden auch Angehörige des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr in den Schutzbereich aufgenommen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es den neuen Paragrafen 114: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Dieses Delikt war zuvor in Paragraf 113 geregelt, und konnte bis Mai 2017 mit einer Geldstrafe geahndet werden. Jetzt drohen mindestens drei Monate und bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug. Zudem greift der neue Paragraf bereits beim Ausüben einer "allgemeinen Diensthandlung" und nicht erst bei einer Vollzugshandlung, zum Beispiel einer Verhaftung.