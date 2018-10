Das neue Schuljahr ist gerade einen Monat alt, da hagelt es aus der Konstanzer Elternschaft bereits Beschwerden über Unterrichtsausfälle und gekappte Stundenpläne. Das Problem seien nicht die Schulen selbst, sagt Alexandra Bek, Vorsitzende des Konstanzer Gesamtelternbeirats (GEB). "Die geben ihr Bestes. Es liegt an der Lehrerversorgung." Der GEB ruft deshalb für Samstag zum Protest für bessere Bildung ab 11.30 Uhr am Münsterplatz auf.

Unterrichtsausfall bei 2,7 Prozent

Das Kultusministerium hat im Sommer die Ergebnisse der ersten Vollerhebung zum Unterrichtsausfall an allen öffentlichen Schulen vorgelegt. Demnach beträgt der Unterrichtsausfall im Bereich des Staatlichen Schulamts Konstanz 2,7 Prozent, bezogen auf den Pflichtunterricht. Dabei ist allerdings der Anteil der Unterrichtsstunden, die vertreten wurden, nicht eingerechnet.

Kultusministerin Eisenmann betonte immer wieder, dass das Problem nicht das fehlende Geld, sondern die fehlenden Lehrkräfte seien. Ursache dafür ist eine überproportionale Pensionierungswelle bei Lehrern zwischen 2017 und 2020. "Die Ausbildungskapazitäten sind zunächst nicht erhöht worden, das haben wir jetzt aber gemacht", erläuterte Eisenmann. Dass sich die Situation sehr schnell entspannen werde, könne sie daher nicht versprechen.

"Es muss endlich gehandelt werden"

Der GEB hat unterdessen eine klare Forderung: "Wir Eltern fordern, dass endlich gehandelt werden muss." Es seien sehr wohl sofortige Maßnahmen möglich und notwendig. Die Landesregierung, Regierungspräsidien und Schulämter formulierten als Ursache, dass sie „keine Lehrer backen können“.

Für den Protest am Samstag sollen das deshalb die Konstanzer Eltern übernehmen, der GEB hat ein entsprechendes Backrezept auf seiner Internetseite veröffentlicht. Der "Lehrerbacktag" ist eine landesweite Aktion und findet zeitgleich in Stuttgart und anderen Städten statt. In Konstanz übergibt der GEB der Grünen-Landtagsabgeordneten Nese Erikli einen "extra großen Lehrer mit dem Auftrag, unsere Forderungen nach Stuttgart zu tragen", so Bek.

