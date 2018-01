Konstanz Prädikat besonders wichtig: Vorhabenliste der Stadt umfasst 14 neue Punkte

2000-Watt-Nachbarschaften: In vier Stadtteilen sollen sogenannte 2000-Watt-Nachbarschaften geschaffen werden. Das Vorhaben wird gleich an zweiter Stelle in der neuen Liste geführt. Interessierte Gruppen können sich nach Auftaktveranstaltungen Anfang dieses Jahres mit ihren Ideen bewerben und sollen einen nachhaltigen Lebensstil ausprobieren. Die Themenbereiche reichen von der Verminderung des Energieverbrauchs über nachhaltige Ernährung, Mobilität und Konsum bis zur Müllvermeidung. Die vier Gruppen können sich im Internet und im persönlichen Kontakt austauschen. Das Projekt soll im Sommer abgeschlossen sein.

Flüchtlingsunterbringung in der Line-Eid-Straße: In der Line-Eid-Straße soll eine dringend benötigte Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. Hierzu muss der Bebauungsplan für das Gebiet Stromeyersdorf angepasst werden, da es bislang als reines Gewerbegebiet ausgewiesen ist. Die Satzung soll Ende März vom Gemeinderat geändert werden.

Erfassung des Energiebedarfs: Bis Sommer soll der Energienutzungsplan abgeschlossen sein und anschließend öffentlich vorgestellt werden. Mit diesem will die Stadt für sämtliche Gebäude den Energiebedarf erfassen. So soll überprüft werden, welche Gebäude saniert werden könnten oder müssten und wo regenerative Energien gewonnen werden können.

Handlungsprogramm Radverkehr: Nachdem im vergangenen Jahr unter anderem blaue Markierungen in der Schottenstraße angebracht wurden, stehen für 2018 laut Stadt folgende Maßnahmen an: Umwandlung von Petershauser und Jahnstraße in eine Fahrradstraße, neue Wegweiser für Radfahrer in der gesamten Stadt, zusätzliche Fahrradabstellplätze in der Altstadt, Errichtung einer Zählstelle für den Radverkehr.