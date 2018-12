Erst geht die Bank, dann die Post und die Apotheke. Schließlich verschwinden auch der Tante-Emma-Laden und die Bäckerei an der Ecke. Das hört sich nach düsterster Provinz an, nach ganz weit entfernt von einer Stadt mit mehr als 85.000-Einwohnern. Wirklich?

Schließung von Filialen: Es geht um Emotionen

Die Deutsche Post jedenfalls hat angekündigt, ab Januar nur noch an der Marktstätte mit einer eigenen echten Filiale präsent zu sein. Mit der BB-Bank hat kürzlich ein Geldinstitut dasselbe beschlossen: Feierabend in Petershausen, immerhin der bevölkerungsreichste Konstanzer Stadtteil. Noch schrecken Menschen deshalb auf.

Für sie geht mehr verloren als die Filiale vor der Haustür oder die Möglichkeit, mal eben noch etwas einkaufen zu können. Es ist eine Melange aus Erinnerungen, Wertschätzung, Kontaktpunkt und Gewohnheit, die bedroht wird – und damit eher ein emotionales als ein rein praktisches Thema.

Das freundliche Wort der Dame von der Post: Es ist uns wichtig

Wer glaubt, es sei lediglich eines für die Generation 70 plus, täuscht sich. Ein Blick in die Schlange der Post an der Marktstätte genügt, um zu erkennen: Hingehen zu können ist auch für Studierende oder junge Berufstätige so wichtig, dass sie dafür eine halbe Stunde Zeit und womöglich die Mittagspause opfern. Noch zumindest, denn sie leben in der Zwischenzeit, sind also aufgewachsen mit dem freundlichen Wort der sprichwörtlichen Dame von der Post oder des netten Herrn Bankberaters, kennen aber bereits das Leben ohne diese Herrschaften.

Video-Filiale in Litzelstetten: Ein Zeichen für und nicht gegen den Trend

Alles nur noch per Automat zu erledigen ist für sie machbar, aber ungewohnt und deshalb zunächst zeit- und nervenraubend. Aufzuhalten ist die Entwicklung nicht: Vor zehn Jahren hätten auch die wenigsten gedacht, eine Mehrheit lese Nachrichten, schaue ganze Spielfilme oder Serien mit seinem Handy auf einem zentimeterkleinen Display.

Dass die Sparkasse in Litzelstetten seit kurzem ihre Kunden per Video-Schalte mit Beratern sprechen lässt – genau dort, wo sie vor wenigen Jahren eine traditionelle Filiale schloss – spricht eher für als gegen diese Entwicklung.

Keine Bäckerei und keine Apotheke mehr: Noch unvorstellbar, aber wie lange noch?

Auch in Konstanz müssen sich die Menschen daran gewöhnen, dass ihnen der persönliche Kontakt abhanden kommt, und zwar eher morgen als übermorgen. Noch ist eine Welt ohne Supermarkt oder Apotheken schwer auszumalen. Doch selbst Medikamente kann jeder längst im Internet bestellen. Kommen sie künftig vielleicht wie von selbst, weil ein anonymer Arzt entschieden hat: Es wäre wieder an der Zeit für die Tabletten, Frau Schmidt, Ihr Chip hat sich gemeldet?

Ob das Leben dadurch einfacher wird, ist fraglich. Lebenswerter wird es dadurch nicht, ein bisschen menschlicher Kontakt hier und da tut uns schon ganz gut. In zehn Jahren sind wird schlauer, spätestens.