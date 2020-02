von Sara Guglielmino

Bei einem gemütlichen Stadtbummel durch die Konstanzer Innenstadt erklingt auf einmal laute Musik. Passanten drehen sich um – ihr Blick fällt zunächst auf eine große Bluetoothbox. Dahinter steht ein junger Mann, der konzentriert auf den Takt der Musik hört. Kurz darauf beginnt er, seinen Körper roboterartig zum Takt der Hip-Hop- oder Popmusik zu bewegen.

Bei dem Tänzer handelt es sich um den 18-jährigen Selman-Can Konkov. Der Realschulabsolvent unterhält die Konstanzer seit knapp einem Jahr mit seinen Tänzen vor Kulissen wie der Altstadt oder dem Seeufer.

Video: Sara Guglielmino

Popping und Animation – was ist das?

Der Tanzstil, den Selman-Can seinem Publikum vorführt, nennt sich Popping und Animation. Dabei handelt es sich um eine spezielle Tanzrichtung des Breakdance. Bei Popping und Animation sollen die Bewegungen durch Muskelkontraktion und –entspannung mechanisch wirken.

„In Kombination mit Hip-Hop- oder Popmusik fühlt sich das Tanzen wie ein Strom an, der durch den Körper fließt“, erklärt Can. Das erste Mal sah er diese Tanzform auf Youtube. „Zuerst schaute ich mir Videos bekannter Tänzer an und versuchte dabei, mein Moveset – also das Repertoire an Bewegungen – zu erweitern“, sagt der Tänzer.

Außerdem nahm der junge Tänzer an Castingshows und Wettbewerben teil

Das Hobby mündete in regelmäßigem Tanztraining und eigenen Videos. Diese lädt er anschließend auf seinem Youtubekanal „can-master“ oder auf seinem Instagramprofil „candancemaster“ hoch.

Der Konstanzer hat schon versucht, als Tänzer an Reichweite zu gewinnen: Im vergangenen Jahr tanzte er in der Vorrunde der Castingshow „Das Supertalent“ in Zürich vor und nahm schon an zahlreichen Tanzturnieren, wie beispielsweise am „Fighting 4 the South“-Turnier in Singen, teil.

„Mein Fokus liegt zuerst auf meiner Ausbildung“

Jetzt liegt der Fokus des Realschulabsolventen aber darauf, eine Ausbildung abzuschließen. Nach seinem Schulabschluss verdiente sich Selman-Can zwar als Kellner etwas dazu, am liebsten würde er aber eine Ausbildung bei der Polizei oder beim Zoll absolvieren, wo er sich bereits zweimal beworben hat.

Außerdem soll es gerade für Newcomer besonders schwierig sein, in der etablierten Tanzbranche erfolgreich zu werden. „Deshalb brauche ich zuerst etwas Festes, und danach kann ich dem Tanzen nachgehen“, sagt der Tänzer.

Warum lieber Innenstadt statt Sporthalle?

Das Publikum, das sich spontan um Selman-Can während seiner Darbietungen in der Innenstadt zusammenfindet, motiviert den jungen Mann zusätzlich: „Ich freue mich immer sehr, wenn der ein oder andere Passant stehen bleibt, oder sogar ein Video von mir macht“, so Can.

Was den jungen Tänzer ganz besonders freut, sind die begeisterten kleinen Kinder, bei denen er sich nach seiner Darbietung immer mit einem kleinen Handschlag bedankt. „Auch die erwachsenen Zuschauer zeigen sich meistens interessiert und negative Reaktionen gab es eigentlich noch nie“, erzählt Can.

Seine Videos nimmt der Konstanzer momentan noch mit einem Stativ und einer Handykamera auf und bearbeitet und schneidet diese anschließend. „Mir ist es wichtig, dass die Aufnahmen ansprechend und nicht langweilig aussehen“, betont Can. Der Bodensee oder verschiedene Ecken der Altstadt sollen somit einen interessanten Hintergrund und Kontrast zu seinen Dancemoves darstellen.