Was diese Woche wichtig war Polizeiwarnung, Vida-Aus, Rekordgemälde: Darüber spricht Konstanz diese Woche

Falls Sie etwas verpasst haben: Hier sind die fünf wichtigsten Themen, die Konstanz diese Woche bewegt hat.

Die Teilorts-Vorsteher bekommen zukünftig 64.000 statt 44.000 Euro im Jahr, das ist rund 45 Prozent mehr.

Die Stadt regelt die Vergütungen für die drei ehrenamtlich tätigen Teilorts-Chefs neu. Künftig bekommen sie zusammen fast 64.000 Euro im Jahr – was ihren Einnahmenausfall durch das Ehrenamt abdeckt und auch noch versteuert werden muss. Auf Dettingen-Wallhausen (Roger Tscheulin, 2210 statt 1718 Euro/Monat) mit rund 4400 Einwohnern entfallen davon 60 Prozent, für Litzelstetten (Wolfgang Gensle, 1842 statt 1074 Euro/Monat) mit 3800 Einwohnern 50 Prozent und Dingelsdorf (Heinrich Fuchs, 1289 statt 859 Euro/Monat) mit 2200 Einwohnern 35 Prozent.

Am Ende bekommen die Ortsvorsteher dadurch je Einwohner in etwa den gleichen Satz: 50 Cent pro Bürger und Monat, was laut Stadtverwaltung im Land in etwa der Durchschnitt ist.

Die Polizei warnt Eltern: Ein älterer Herr soll in Kinder verdächtig angesprochen haben.

Die Polizei Konstanz warnt aktuell vor einem älteren Mann, der Kinder verdächtig angesprochen haben soll und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, denen am vergangenen Freitag und Montag etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Laut dem Bericht der Polizei soll ein etwa 60-jähriger Mann am Bulachweg aus einem roten Kleinwagen heraus ein Kind angesprochen haben und laut dem Kind einen Kaugummi angeboten haben. Der Junge war daraufhin nach Hause gerannt und informierte seine Eltern. Bei einem ähnlichen Vorfall berichteten zwei Kinder, dass ihnen ein Mann wortlos einen Kaugummi angeboten habe. Nachdem die Kinder das Angebot ablehnten, soll der Mann kommentarlos weitergelaufen sein.

Der Prozess zum Shisha-Mord beginnt am 23. Januar und ist auf sieben Tage angesetzt.

Das Landgericht hat den Prozess um den Shisha-Mord terminiert. Die Hauptverhandlung gegen den damals 17-Jährigen und damals 21-Jährigen Angeklagten beginnt am Dienstag, 23. Januar 2018, um 9 Uhr vor der zweiten Strafkammer des Landgerichts. Vorerst ist die Verhandlung laut der Terminnachricht auf sieben Tage bestimmt und soll bis Ende Februar dauern. Insgesamt sind bislang 25 Zeugen geladen. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, vor einer Shisha-Bar in der Fritz-Arnold-Straße in der Nacht von 10. auf 11. März 2017 einen 19-Jährigen "völlig unvermittelt und ohne rechtfertigenden Grund allein aus Langeweile und zum Zwecke der Machtdemonstration mit einem Messer niedergestochen zu haben", wie es im Tatvorwurf wörtlich heißt.

Der 19-Jährige starb noch in der Tatnacht an den Folgen der Messerattacke. Zuvor soll es einen Streit zwischen den Angeklagten und dem späteren Todesopfer gegeben haben. Der Anklagevorwurf gegen den 17-Jährigen lautet laut Staatsanwaltschaft auf Mord.

Das Bio-Restaurant Vida schließt endgültig, nachdem es nach einer Insolvenz versucht hatte, wieder auf die Beine zu kommen.

Voller Euphorie sind Sanya Zillich und Timo Schneeweis in den Sommer gestartet. Nach dreimonatiger Insolvenz wollten die Bio-Gastronomen des Ladens und Catering-Services Vida neu starten. Gründer Torben Götz blieb an Bord. Nur ein halbes Jahr später ist klar: Die Tage von Vida in der Stadt sind endgültig gezählt. Auf ihrer Facebook-Seite kündigen die Start-Up-Gastronomen das Ende des Ladens in der Neugasse zum 31. Dezember 2017 an und bezeichnen dies als "schmerzlichen Schritt". Das Vida-Team schreibt weiter: "Wir haben nach der Herausforderung der Insolvenz im Februar nochmal alle Kräfte mobilisiert um das Angebot von gesunden Leckereien in der Bodenseeregion zu erhalten. Leider konnten wir die Erwartungen, die wir an uns selbst gestellt hatten, nicht erfüllen."

Das Bild eines unbekannten chinesischen Künstlers ist für 370.000 Euro verkauft worden - das ist eine Rekordsumme für Konstanz.

Das Aquarell des chinesischen Künstlers Zhang Daqian ist für eine bis dahin nicht in der Stadt bei einer Auktion aufgerufene Summe versteigert. Jahrzehntelang lag das Bild "Berglandschaft", das nun 370.000 Euro wert ist, in einer kleinen Wohnung. "Das ist unglaublich", sagte Auktionator Carlos Karrenbauer, denn noch nie wurde nach seinen Angaben in Konstanz ein Kunstwerk so teuer verkauft. Und noch nie ist überhaupt der Verkauf eines Werks von Zhang Daqian in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den einschlägigen Datenbanken aktenkundig geworden. Die ältere Dame, die die beiden Kunstwerke eingeliefert hatte, sagte: "Ich wusste schon, dass ich da etwas Besonderes in der Wohnung hängen hatte", aber ein solcher Wert überraschte sie dann doch.

