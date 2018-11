Pünktlich zum Feierabendverkehr staute es sich am Montagabend in Konstanz mehr als gewöhnlich. Der Grund: Eine groß angelegte Kontrolle der Landespolizei und des Zolls. An der Byk-Gulden-Straße, der Reichenaustraße und an der Max-Stromeyer-Straße waren entsprechende Kontrollstellen eingerichtet, wie die Pressestelle der Polizei Konstanz auf Nachfrage erklärt. Speziell gesucht wurde niemand, es handelte sich um eine allgemeine Kontrolle.

Demnach seien weit über 100 Fahrzeuge überprüft worden und verschiedene Verstöße festgestellt worden. Ein Fahrer war mit einem Einhandmesser unterwegs, das zu den verbotenen Waffen zählt. 24 Verstöße registrierte die Polizei gegen die Straßenverkehrsordnung, darunter Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Fahrer wurde ohne Führerschein erwischt.

