Da ein anderes Fahrzeug unerwartet die Spur wechselte, musste ein Konstanzer Busfahrer eine Vollbremsung durchführen. Dabei wurde ein Fahrgast verletzt, weshalb die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sucht.

Die Polizei schildert die Situation folgendermaßen: An der Einmündung Zähringerplatz/Jahnstraße wartete der bislang unbekannte Lenker eines älteren, roten Peugeot 106 am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der Geradeausspur in Richtung Innenstadt vor der roten Ampel.

Als diese auf Grün sprang, wechselte der Fahrer unmittelbar nach rechts auf die Bus-/Rechtsabbiegespur. Der auf dieser Spur fahrende Linienbus musste durch eine Vollbremsung zum Stillstand gebracht werden. Eine 73-jährige, im Bus stehende Frau, stürzte deshalb. Die Seniorin musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen unter der Nummer 07733 9960-0 zu melden.