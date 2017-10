Konstanz Polizei ermittelt nach Verhüllung der Imperia in alle Richtungen

Polizei ermittelt nach Verhüllung der Imperia in alle Richtungen

Die Polizei ermittelt nach der Aktion am Hafen von Konstanz in alle Richtungen. Ein politischer Hintergrund gilt als sicher. Die rechtsextreme Identitäre Bewegung veröffentlichte im Internet mehrere Bilder von der verhüllten Imperia. Die Feuerwehr hat das Wahrzeichen der Stadt wieder befreit. Mit Video und Bildergalerie!

Auch heute Mittag musste die Konstanzer Polizei in Person von Gerhard Stihl verkünden: "Wir wissen noch nicht, wer dafür verantwortlich ist." Es sei weder eine Sonderkommission noch eine Sonderermittlungsgruppe aufgestellt worden, um die Verantwortlichen zu ermitteln. "Wir ermitteln im Rahmen unserer üblichen Arbeiten weiter", sagt Gerhard Stihl. "Und das in alle Richtungen."

Die Kriminalpolizeidirektion 6 mit Sitz in Friedrichshafen ermittelt in der Angelegenheit. "Das ist unsere Fachabteilung", erklärt Gerhard Stihl. "Wir müssen den Fall ernst nehmen." Der Spruchband sei als Beweismittel von der Kriminalpolizei ab- und mitgenommen worden. Vor Montag rechnet Stihl nicht mit weiteren Ergebnissen.

Am Sonntag veröffentlichte die rechtsextreme Identitäre Bewegung im Internet mehrere Bilder von der verhüllten Imperia, unter anderen sind mehrere Personen zu sehen, wie sie der noch nicht umhüllten Statue offenbar den Umhang anlegen. "Das ist uns bekannt", sagte Polizeisprecher Gerhard Stihl auf SÜDKURIER-Anfrage. "Diese Bilder werden jetzt bewertet und am Montag wissen wir mehr."

Das war passiert

Gegenüber der Statue, sagt eine Augenzeugin, standen Menschen und beobachteten das Geschehen an der Imperia. Auch eine auf einem Stativ montierte Kamera habe sie gesehen und aufgeschnappt, dass da wohl ein Video entstehen solle. Das sind die ersten Anhaltspunkte nach einer Tat, die über Konstanz hinaus beachtet worden ist. Unbekannte hatten am Samstagmorgen die riesige Beton-Statue der Imperia schwarz verhüllt. Das offenbar von kundiger Hand angefertigte Gewand erinnerte an eine Burka, wie sie manche musilimischen Frauen tragen. Und darunter hatten die unbekannten Urheber noch eine Botschaft angebracht. „Aus meinem Schoß gedeih‘ / Europas neue Tyrannei“, war dort zu lesen – verbunden mit dem Abbild eine Säbels oder Schwerts.

Gegen 9.30 Uhr kamen Polizisten an den Hafen. Eine Augenzeugin berichtete, gegen 7.40 Uhr habe sie Personen an der Statue beobachtet. Vom gegenüberliegenden Ufer am Stadtgarten aus sei mit einem Stativ fotografiert worden. Wegen des Nebels und der frühen Tageszeit hatten jedoch viele Passanten das Transparent nicht bemerkt.

Dass die Aktion einen politischen Hintergrund hatte, scheint außer Frage zu stehen. Da ist einerseits der Text der Botschaft. Da ist der Säbel oder das Schwert, das an die Symbole der Terrororganisation Islamischer Staat erinnert. Und da sind Aufkleber an zahlreichen Laternenmasten rund um die Imperia. Sie werben für die „Identitäre Bewegung“, eine Gruppierung der politischen Rechten, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Es ist nicht das erste Mal im Raum Konstanz, dass sie im öffentlichen Raum aktiv wird.

Möglicherweise gibt es auch einen Zusammenhang mit einer bevorstehenden Volksabstimmung in der Schweiz. Nur wenige hundert Meter vom Standort der Imperia entfernt beginnt die Eidgenossenschaft, und für den Samstag wurden zahlreiche Einkaufstouristen aus dem Nachbarland in Konstanz erwartet. Kurz zuvor war aus der Schweiz bekannt geworden, dass die nötigen 100.000 Unterschriften für ein Referendum über ein Burka-Verbot nach österreichischem Vorbild erreicht waren.

Die Polizei bestätigte, es werde in alle Richtungen ermittelt. Beamte hatten das Transparent mit der Inschrift mitgenommen, nachdem die Feuerwehr es vom Sockel der Imperia gelöst hatte. Für politische Straftaten ist der Staatsschutz zuständig, eine besondere Abteilung der Kriminalpolizei.

Die Marketing und Tourismus GmbH, deren Vorgängerorganisation Kontour im Jahr 1993 die Aufstellung der Imperia betrieben hatte, wollte als Besitzerin der Imperia zunächst nichts sagen. Geschäftsführer Eric Thiel wollte nicht über den Hintergrund der Aktion spekulieren. Nachdem das Transparent mit der Textbotschaft um 9.30 Uhr nach nur knapp zwei Stunden wieder entfernt war, beseitigte die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr am Nachmittag auch die Verhüllung der Statue selbst.

Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Konstanz entfernt das schwarze Tuchs von der Statue der Imperia am Konstanzer Hafen:

Video von Oliver Hanser

Vollkommen unklar ist, wie es den Unbekannten gelang, das große Stück Stoff über der Betonstatue zu montieren. Zur mutmaßlichen Tatzeit gegen 7.40 Uhr war es noch fast dunkel, und am Konstanzer Hafen herrschte dichter Nebel. Der höchste Punkt, an dem die Unbekannten zugange gewesen sein müssen, liegt knapp zehn Meter über dem Niveau des Stegs, der zur Imperia führt, und mehr als zwölf Meter über dem Wasserspiegel des Bodensees. Einen offiziellen Zeugenaufruf veröffentliche die Polizei Konstanz nicht.