Polizisten eines Sondereinsatzkommandos sind am Donnerstagmorgen nach Konstanz berufen worden und in Richtung Niederburg gerückt. Wie Markus Sauter, Sprecher der Polizei Konstanz, auf Anfrage des SÜDKURIER erklärt, handelt es sich dabei um die Begleitung von Prozessgeschehen am Landgericht. Die Kräfte waren aus Göppingen einbestellt worden.

Vor dem Gericht waren sieben Mannschaftswagen der Polizei zu sehen, außerdem mehrere Polizeiautos und zwei Transportwagen für Gefangene. Polizisten der Einheiten für Beweissicherung und Festnahme patroullierten vor dem Gebäude.

Auch am Zugang über die Gerichtsgasse ist am Donnerstagmorgen ungewöhnlich viel Polizei zu sehen. | Bild: Jonas Schönfelder

Andreas Spreng, Richter am Landgericht und dort für die Pressearbeit zuständig, erklärt weiter: „Am Donnerstag finden gleich zwei Prozesse statt, für die das Gericht gemeinsam mit der Polizei Sicherungsmaßnahmen für notwendig erachtete.“ Spreng gibt gleichsam Entwarnung für möglicherweise in Sorge geratene Bürger. Die Polizeipräsenz sei lange geplant gewesen, für die Menschen in Konstanz bestehe keinrlei Gefahr. Die lange Planung konnte man bereits am Mittwochabend bemerken, die Parkplätze vor dem Gerichtsgebäude waren abgesperrt.

Bild: Walter Daniel

Die Maßnahmen dienten einerseits dem inzwischen von der Außenstelle des Gerichts in der Bücklestraße in die Niederburg verlegten Mafia-Prozess. Zweitens – und dies sei laut Andreas Spreng der Hauptgrund für die Polizeipräsenz – findet am Donnerstag seit 9 Uhr eine Verhandlung gegen zwei Angeklagte statt, denen die Staatsanwaltschaft vorwirft, 2016 in größerem Stil mit Marihuana gehandelt zu haben. „Die Begleitung durch das Sondereinsatzkommando stellt einen Schutz und eine Sicherung eines der Angeklagten dar“, sagt Spreng. Am Eingang des Gerichtsgebäudes fanden Einlasskontrollen statt.

Vor dem Eingang zur Verhandlung wurden Besucher des Prozesses kontrolliert. | Bild: Jonas Schönfelder

Vor dem Hintergrund dieser besonderen Sicherheitslage werden Folgetermine dieses Prozesses ins Justizgebäude nach Stuttgart-Stammheim verlegt.