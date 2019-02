Der Gemeinderat hat kurz gesagt eine einzige Aufgabe: Den Menschen im Rathaus zu sagen, was die 86.000 Konstanzer wollen und brauchen. Laut Statistik leben gut 3000 mehr Frauen als Männer in der Stadt. Es gibt etwa gleich viele Junge zwischen 18 und 30 Jahren wie Ältere über 60 Jahre.

Ein Blick in den Gemeinderat zeigt dagegen dieses Bild: 30 von 40 Ratsmitgliedern sind Männer, die meisten über 60 Jahre alt. Sie stimmen über Kita-Gebühren, Jugendzentren und Schulprojekte ab – und machen damit auch Politik für die, die sie nicht repräsentieren.

Dass der Gemeinderat aber so zusammengesetzt ist, wie er ist, hat Gründe.

Erstens: Die Wähler haben es selbst in der Hand, wer sie im Ratsaal vertreten soll.

Bei der vergangenen Kommunalwahl waren rund 18.000 Wähler über 60 Jahre alt. Zwar ist in einer Universitätsstadt wie Konstanz die Zahl der jüngeren Wahlberechtigten vergleichsweise groß. An der Urne sieht man sie aber kaum. Viele kommen in diese Stadt nur für ein paar Jahre Studium oder einen Job in der Schweiz, interessieren sich aber nicht für die langfristige Politik vor Ort.

An der Urne stehen dann die treuen Wähler und machen ihr Kreuz bei den altbewährten Namen, die oben auf der Liste stehen. Neue Gesichter haben es da schwer.

Zweitens: Demokratie lebt von Auseinandersetzung, und das braucht Zeit.

Die haben aber gerade die nicht, deren Stimme der Rat in den Debatten über ihre Belange noch mehr bräuchte. Stadträtin Sabine Feist von der CDU hat diese Woche sehr anschaulich erklärt, warum sie nicht wieder zur Wahl am 26. Mai antritt. 20 Stunden investiere sie jede Woche Arbeit vor, während und nach den Ratssitzungen. Mit einem Vollzeit-Job und Familienpflichten, die oft noch Frauensache sind, eine kaum zu bewältigende Aufgabe.

Dass die Ratssitzungen übrigens auch mal bis zu acht Stunden dauern, könnte auch an folgender – zugegebenermaßen gewagten – These liegen: Je älter und männlicher, desto rede- und geltungsbedürftiger ist das Ratsmitglied. Auch so erhält sich ein männlich dominiertes System von selbst.

Drittens: Die meisten Frauen interessieren sich für Politik deutlich weniger als Männer.

Zumindest für die institutionalisierte Politik in Form eines Gemeinderatsmandats oder einer Parteimitgliedschaft. Was an den oben genannten Gründen liegen muss, denn bei Demonstrationen, Mitarbeit in einer Bürgerinitiative oder beim Sammeln von Unterschriften sind Frauen genauso engagiert wie Männer.

Bleibt die Frage: Wie kann der Gemeinderat besser die Konstanzer Gesellschaft wiederspiegeln? Wie können die verschiedenen Perspektiven – vom Student über die junge Mutter zum Handwerker und der pensionierten Lehrerin – auch eine echte politische Stimme erhalten?

Zum einen: Mit mehr Mut der Wählerinnen und Wähler werden auch mehr neue Gesichter in den Gemeinderat gewählt werden. Zum anderen: Mit dem langsamen Aufbrechen alter, männlich dominierter Strukturen wird auch die institutionalisierte Partei-Arbeit für Frauen attraktiver.

Dazu gehört auch, dass man sich Gedanken über flexiblere Mandate und Arbeitsteilungen innerhalb der Fraktionen macht, wie es Sabine Feist vorgeschlagen hatte.