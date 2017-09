Konstanz Poetry-Slam Künstlerin Meral Ziegler im Porträt: Keine Lust nur mitzulächeln

Meral Ziegler ist kein Rehkitz, auch wenn ihr türkischer Vorname genau das bedeutet. Wenn sie die Bühne betritt, rechnet sie gnadenlos ab. Mit denen, die sich YouTube-Stars nennen, die ihr Leben nach den Aufrufen der Videos auf der Internet-Plattform bewerten und die sie mit piepsiger Stimme parodiert; vor allem aber mit der alltäglichen Fremdenfeindlichkeit, der sie begegnet – so ganz ohne blondes Haar und blaue Augen. "Warum merkt eigentlich sonst niemand, dass Deutsche heute auch so aussehen können wie ich? Wie einseitig ist das denn?", fragt die 1993 in Berlin geborene und in Hamburg aufgewachsene Poetry-Slam-Künstlerin. Bei dieser noch jungen Form des Literaturwettbewerbs tragen Künstler eigene Texte vor. Nicht ohne sich dabei selbst in Szene zu setzen.

Auf der Bühne klingt das bei Ziegler so: irgendetwas zwischen High Five und Hitlergruß. So heißt einer ihrer bekanntesten Texte, in dem sie verdeckten oder offenen Fremdenhass aufs Korn nimmt. Immer schön mitlächeln, wenn man auf die vermeintlich ferne Herkunft angesprochen wird. Bei Meral Ziegler bleibt die bissige Erwiderung auf die Aussage, sie sei ja nicht aus Deutschland, eine Fantasie: "Ganz richtig, ich bin in eine Familie geboren, welche den Sprengstoffgürtel schon in jungen Jahren eng um das kostbare Hüftgold geschlungen hat." Die Bundestagswahl hat ihre Provokationen noch wichtiger gemacht, Meral Ziegler findet das Ergebnis "grauenvoll und rückwärtsgewandt". Auch weil ihre Vorfahren tatsächlich aus dem Ausland nach Deutschland kamen.

Für ihre Schnörkellosigkeit und Konzentration, so heißt es von der Jury, erhält sie am 14. Oktober den Förderpreis für junge Künstler der Stadt in der Kategorie Literatur. Viel eher wird sie auch nicht wieder an den Bodensee zurückkehren. Derzeit verbringt sie ein Praktikum als Regieassistentin an der berühmten Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. "Ein Glück und ein bisschen ein Zufall", gesteht Ziegler, die in Konstanz Literatur-Kunst-Medien (LKM) studiert und in Kreuzlingen lebt. Ein Bekannter, den sie aus der Poetry-Slam-Szene kennt, habe das Praktikum vermittelt. Solche praktischen Erfahrungen sind der jungen Künstlerin wichtig, um sich zu finden. Auch, um ernstgenommen zu werden. "LKM wird ja oft belächelt als Lachen-Klatschen-Malen. Es braucht Eigeninitiative, um dieses Klischee zu beerdigen", sagt Ziegler.

In Berlin geboren, in Hamburg aufgewachsen – da muss Konstanz doch absolute Provinz sein. "Man kann die Menschen verstehen, wenn man sie vor Ort erlebt", sagt Ziegler. Für ihre Alltagsbeobachtung sei das Kleinstadt-Leben wichtig. "Vor dem Studium dachte ich: jetzt oder nie." Ewig sieht sie sich nicht als reine Poetry-Slam-Künstlerin. Auch wenn sie, die ihren ersten Bühnenauftritt 2010 hatte, schon ein alter Hase der Szene ist und dieses Jahr beim Bundeswettbewerb in Hannover auftritt. Mehr schreiben, Autorin sein, so sieht sich Meral Ziegler in zehn Jahren. Ihr Debütroman "Feier dich" ist vor zwei Jahren erschienen. Eine Ode an die Jugend soll er sein, steht im Vorwort.



