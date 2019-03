Im Juli des vergangenen Jahres wurde Bernhard Hansen anonym aufgefordert, sein Wohnmobil bitte nicht mehr auf den öffentlichen Parkplätzen in der Litzelstetter Straße abzustellen – obwohl rein rechtlich betrachtet nichts dagegen spricht, wenn sie spätestens alle zwei Wochen bewegt werden. Die unmissverständliche Aufforderung war auf einem Zettel zu lesen, der unter dem Scheibenwischer der Heckscheibe hing.

Hansen, der ganz in der Nähe wohnt, suchte den Kontakt zum anonymen Verfasser – und parkt auch seither sein Wohnmobil in der Litzelstetter Straße. Es dient ihm bei seinen vielen Reisen zu Seminaren und Kongressen bundesweit als fahrendes Hotel. "Es gibt überhaupt keinen Grund, meinen Camper dort nicht abzustellen", sagt er. "Zumal viele Plätze nicht besetzt sind."

"Das kost mich einen runden Tausender"

Nun erlebte er eine weitere böse Überraschung: Sein Wohnmobil hatte plötzlich drei platte Reifen, zwei weitere Mobile in der Litzelstetteer Straße sowie einer in der Benedikt-Bauer-Straße ebenfalls. Die Polizei ist informiert, Hansen hat jedoch wenig Hoffnung.

"So eine Anzeige verläuft sich doch in der Regel im Sande", sagt er. "Diese Aktion ist so unnötig und ärgerlich. Das kostet mich einen runden Tausender."

Er sieht derzeit allerdings keinen Zusammenhang zwischen der Aufforderung vom vergangenen Jahr, hier nicht mehr zu parken, und der Tat in der Nacht auf vergangenen Freitag: "Seit damals war da nichts mehr. Ich denke nicht, dass das miteinander zu tun hat."

Gibt es einen Zusammenhang? Polizei hält sich zurück mit Spekulationen

Die Polizei hat mit den Ermittlungen gestartet, möchte aber verständlicherweise noch keine Einschätzung abgeben, ob womöglich doch ein Zusammenhang zwischen den anonymen Aufforderungen im vergangenen Sommer und den platten Reifen besteht.

Thomas Straub von der Konstanzer Polizeidirektion: "Wir haben eine Anzeige erhalten und wissen nach Rücksprache mit unserem Polizeiposten Wollamtingen, dass zwischen dem 10. Februar und dem 24. Februar bei insgesamt vier Wohnmobilen die Luft aus den Reifen gelassen wurde. Noch ist jedoch nicht klar wie."