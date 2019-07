Nach den Geschehnissen betont die Schulleitung, dass die Sicherheit der Geschwister-Scholl-Schule nicht gefährdet sei. Ein 16-Jähriger hatte am vergangenen Montag eine echte, aber nicht funktionstüchtige Pistole auf das Schulgelände gebracht – und dadurch einen Polizei-Einsatz ausgelöst. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt ermittelt.

Es ist ein Szenario, das schmerzhafte Erinnerungen an Amokläufe der Vergangenheit weckt: Ein 16-Jähriger spaziert am vergangenen Montag mit einer Pistole in der Brusttasche auf den Pausenhof der Konstanzer Geschwister-Scholl-Schule (GSS) und