„Ich fühle mich wohl, wenn ich hier bin.“ Das sagte mir Insa Pijanka im Herbst des vergangenen Jahres, einige Wochen vor ihrem Amtsantritt. Begründet hat sie das im Interview mit der süddeutschen Offenheit: geselliges Beisammensein im Restaurant, die Atmosphäre am Bodensee und das studentische Leben – all das gefalle ihr in Konstanz.

Etwas mehr als ein halbes Jahr später schlägt der neuen Intendantin der Südwestdeutschen Philharmonie ein anderer Wind entgegen. Er ist eisig und zeigt die andere Seite der Stadt, die so gerne von ihrer eigenen Bedeutung überzeugt ist.

Zu viel Liebe für die alte Heimat Kassel gezeigt

Die 44-Jährige hat lange in Kassel gelebt und gearbeitet. Sie macht keinen Hehl daraus, dass sie der Stadt nach wie vor verbunden ist. Diese Zuneigung während ihrer Anfangszeit am neuen Arbeitsplatz offensiv in den sozialen Medien zur Schau zu stellen, wirkt nicht durchdacht. Ein Berater für Öffentlichkeitsarbeit hätte ihr zu anderen Fotos und Beiträgen geraten.

Seit einiger Zeit tauchen auf ihren Facebook- und Instagram-Kanälen vermehrt Inhalte aus Konstanz oder von Orchester-Reisen mit der Südwestdeutschen Philharmonie auf, wie zuletzt aus Bogotá in Kolumbien. Angekommen scheint Insa Pijanka bei vielen Orchester-Liebhabern jedoch nicht.

Bekenntnis zu Konstanz wurde zurecht vermisst

Anders ist nicht zu erklären, welch schwere Vorwürfe gegen sie vorgebracht werden. Darunter sind einige, wie ihre mangelnde Präsenz in oder ein fehlendes Bekenntnis zu Konstanz, die diskutabel sind. Zumindest aber sind sie verständlich, wenn man die Stadt und die Geltung, die ihre Einwohner ihr beimessen, kennt. Einer jedoch ist eine Unverschämtheit und sonst nur der letzte Hebel, mit dem Mitarbeiter, Kollegen oder Chefs von ihrem Arbeitsplatz herauskatapultiert werden. Und diese Angelegenheit würde Pijanka auch nicht vorgeworfen, hieße sie nicht Insa zum Vornamen, sondern Peter oder Klaus.

Nur wer anstößt, gehört auch dazu

Es geht um Bedenken ihrer Mitarbeiter, sie rauche nicht nur, sondern trinke zu viel Alkohol. Zum Rauchen ist zu sagen: Es ist ebenso legal wie gesundheitsschädlich, vor allem aber ist es jedermanns oder -fraus Privatsache.

Was den Alkohol angeht, so muss man bei Veranstaltungen oder Empfängen – auch und gerade bei offiziellen – nur in die Runden schauen, wer kritischer beäugt wird: Es sind eher die wenigen, in deren Glas sich Wasser oder Apfelsaftschorle befindet, als die vielen, die mit Wein, Sekt oder einem Bier anstoßen. Weil der Alkohol – anders als die ins soziale Abseits gedrängte Zigarette – nach wie vor zum guten gesellschaftlichen Ton gehört. Männlichen Funktionsträgern wird bei solchen Anlässen dann gerne attestiert, sie seien eben Lebemänner und dem Genuss zugetan.

Schließlich ist der badische Wein ja „von der Sonne verwöhnt“; wird eines der beliebtesten Biere der Region von einem staatlichen Unternehmen abgefüllt, dessen Aufsichtsratsvorsitzender der Landeswirtschaftsminister persönlich ist. Wer das Spiel nicht mitspielt, wird mit bedauerndem Blick gefragt: Müssen Sie noch fahren oder sind sie krank?

Über wen sagen Klatsch und Tratsch mehr aus?

Insa Pijanka beteiligt sich am insbesondere im kulturellen Umfeld besonders ausgeprägten Ritual vom Gläschen danach. Ihr deshalb ein Alkoholproblem anzudichten – auf nichts anderes laufen die Gerüchte um besorgte Mitarbeiter hinaus – ist niederträchtig und unsachlich. Die gebürtige Mannheimerin hat Fehler begangen seit ihrem Start in Konstanz.

Offenbar sind sie nicht schwerwiegend genug für jene, die sie gerne noch vor Ende der Probezeit im Sommer ersetzt sehen würden. Denn der jetzige Klatsch und Tratsch wirkt wie eine Verzweiflungstat und sagt mehr über diejenigen aus, die ihn vorbringen, als über Insa Pijanka.