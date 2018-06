Konstanz Pflaster aus Kinderarbeit: Wie die Stadt Konstanz das verhindert

Die öffentliche Hand gibt jedes Jahr Milliarden für Baumaterialien, Textilien, Papier und Lebensmittel aus. Jetzt sollen die Städte und Gemeinden bessere Möglichkeiten haben, auch auf die Herstellungsbedingungen zu schauen. In Konstanz stößt die Idee auf offene Ohren – und vielerlei Erfahrungen.

Wer durch diesen Teil der Altstadt schlendert, tritt womöglich die Rechte von Kindern mit Füßen. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die Bahnhofstraße und der Bereich um die Dreifaltigkeitskirche ein schickes neues Granitpflaster erhalten haben. Akkurat auf Maß geklopft – womöglich in menschenrechtswidriger Kinderarbeit. Denn die Steine kamen damals, Anfang der 2000er-Jahre, aus Indien. Aus einem Land, in dem vielen Kindern nach Angaben von Entwicklungs- und Kinderrechtsorganisationen der Schulbesuch verwehrt wird, weil sie als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. Unter anderem in Steinbrüchen.

So etwas, das war 2008 schon in Konstanz Konsens, soll nicht wieder passieren. Immerhin hatte der Gemeinderat der Stadt bereits 2004 in einer Sitzung über "Maßnahmen gegen ausbeuterische Kinderarbeit" diskutiert, schon damals ging es um eine Frage, die heute so aktuell ist wie damals: Wie wird sichergestellt, dass mit öffentlichem Geld nicht Auftragnehmer bezahlt werden, die sich selbst oder über nachgelagerte Lieferanten an der Ausbeutung von Mensch und Natur bereichern?

Bei vielen Produkten schaut die Stadt Konstanz schon genau hin

2006 trat im Rathaus eine Dienstanweisung mit dem Kürzel DA 46 in Kraft. Darin heißt es: Die Stadt kauft Bälle, Sportartikel- und Bekleidung oder auch Pflastersteine nur bei Anbietern, die eine Erklärung gegen ausbeuterische Kinderarbeit unterzeichnen. Nicht enthalten in den Richtlinien sind freilich: Arbeitskleidung, andere Natursteine, Blumen oder Kaffee. Doch auch hier sollen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg künftig vorbildlich handeln können – dafür kämpft Andrea Schwarz, die entwicklungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Das Land soll dabei helfen, wie sie neulich in Konstanz ankündigte, und zugleich etwas gegen die Fluchtursachen in vielen armen Ländern tun.

Es muss eben nicht nur moralisch, sondern auch juristisch korrekt sein

Denn die Frage, wem ein öffentlicher Auftraggeber am Ende den Zuschlag für eine Lieferung oder eine Dienstleistung erteilt, ist alles anders als trivial. Das weiß Andreas Thöni nur zu gut: Im Konstanzer Rathaus ist er in der Beschaffungsstelle tätig. Über seinen Tisch gehen die Ausschreibungen, er muss seinen Kopf mit dafür hinhalten, wenn ein unterlegener Anbieter womöglich gegen eine Vergabeentscheidung klagt. Er schildert das Dilemma so: "Wir sind gehalten, das wirtschaftlich günstigste Angebot zu nutzen, und soziale oder ökologische Standards kann man gar nicht so einfach einfordern."

Deshalb begrüßt Thöni die Initiative von Andrea Schwarz ausdrücklich. "Alles, was uns mehr Rechtssicherheit gibt, ist nur zu begrüßen", sagt er. Für die Stadt Konstanz mit ihren jahrelangen Bemühungen um eine Vergabe nach sozialen und ökologischen Standards sei eine entsprechende Bestimmung eine Bestätigung und eine Hilfe zugleich. Auch Grünen-Politikerin Schwarz ist sich sicher, dass sie mit dem Vorstoß offene Türen einrennt – freilich würde der Stuttgarter Koalitionspartner CDU in einer entsprechenden Bestimmung des Landes lieber statt "soll" das schwächere Wort "kann" lesen, so Schwarz.

"Wenn man das will, geht es auch"

Aber gibt es denn für jeden Zweck eine fair hergestellte Alternative? Nachfrage bei Stefan Niethammer – er hat die Konstanzer Modemarke 3Freunde gegründet und ist mit ökologisch-sozial verantwortlicher Kleidung seit Jahren erfolgreich. Er sagt: "Fast immer ist es möglich, entsprechende Produkte zu finden." Und nur, weil die Schutzanzüge von Feuerwehrleuten nun einmal mit brandhemmender Chemie behandelt werden müssten, sei das kein Grund, gleich alle Arbeitskleidung nach konventionellem Standard zu beziehen: "Wenn man das wirklich will, ist eine nachhaltige Beschaffung zu machen."

Da widerspricht auch Andreas Thöni, der Einkäufer im Rathaus, nicht grundsätzlich. Bei vielen Produkten setze die Stadt Konstanz schon lange bestimmte Standards durch – so wird nur Papier mit dem Blauer-Engel-Siegel gekauft, der Kaffee für die Ratssitzungen und die Kantine ist aus fairem Handel. Allerdings gibt Thöni auch zu bedenken: Biologisch-ethisch hergestellte Produkte sind oft teurer. Neben der Rechtssicherheit, sagt er, braucht es auch den politischen Willen, "aber da haben wir in Konstanz eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, schon unter Oberbürgermeister Horst Frank war die Unterstützung für das Thema immer groß".

Die öffentliche Hand kauft für 400 Milliarden Euro ein – pro Jahr

So geht es am Ende nicht nur um Moral, sondern auch um Geld. Die Konstanzer Grünen-Landtagsabgeordnete Nese Erikli, die Andrea Schwarz jüngst in die Stadt eingeladen hatte, nennt enorme Zahlen. Jeder sechste Euro, der in Deutschland investiert werde, komme von der öffentlichen Hand, 400 Milliarden Euro pro Jahr bundesweit. Geplant wird langfristig – so könnten sich Lieferanten gut darauf einstellen, dass das Krankenhaus nun eben nur noch Bettlaken aus Bio-Baumwolle kaufe. Aus der Erfahrung des T-Shirt-Produzenten Niethammer kommt noch ein anderer Aspekt dazu: "Wenn die Nachfragemacht der öffentlichen Hand Standards setzt, wird das Angebot größer und die Auswahl wird besser."

Andreas Thöni und seine Kollegen werden jedenfalls die von der Landesregierung angebotenen Schulungen für juristisch wie moralisch korrekte Ausschreibungen nutzen. Denn auch er sagt, dass die Stadt Konstanz schon noch besser werden könne. Nese Erikli formuliert es ein bisschen weniger freundlich: "Da ist in Konstanz einige Luft nach oben." Immerhin: Als ein paar Jahre nach der Bahnhofstraße das Pflaster für die Niederburg beschafft wurde, fiel die Wahl auf einen Steinbruch im Bayerischen Wald. Nicht nur, wie der damalige Baubürgermeister Kurt Werner sagte, weil damit Kinderarbeit ausgeschlossen war. Aber auch.

Fair-Trade-Stadt

Mehr als 500 Kommunen sind im bundesweiten Netzwerk Fair-Trade-Towns ("Städte für fairen Handel") zusammengeschlossen, unter ihnen auch Friedrichshafen, Ravensburg, Tuttlingen und Bad Säckingen. Die SPD im Rat beantragte 2014, dass auch Konstanz bei der Aktion mitmacht, die auch Kirchen, Schulen und Vereine einbezieht. Die Verwaltung beschied damals: Das macht für den "Imagenutzen" zu viel Arbeit. Dem schloss sich die Politik mehrheitlich an. Eine Fair Trade-Schule gibt es dagegen in der Stadt: Die Zeppelin-Gewerbeschule erfüllt die strengen Kriterien des Netzwerks. Alles über die Initiative: www.fairtrade-towns.de