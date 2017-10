vor 3 Stunden Nikolaj Schutzbach Konstanz Pfarrerin Süss-Egervari nimmt Abschied von den schönsten Orten ihrer Gemeinde

Pfarrerin Sigrid Süss-Egervari verlässt zum Monatsende die evangelische Jakobusgemeinde. Nach über 15 Jahren seelsorgerischer Tätigkeit in Wallhausen und Dettingen tritt sie in der evangelischen Kirchengemeinde Meersburg eine neue Stelle an. Wir haben mit ihr die schönsten Orte ihrer Tätigkeit der vergangenen Jahre besucht.