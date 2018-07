Die Pfahlbau-Erleber – eine Gruppe von Aktiven, die das kleine Pfahlbaumuseum in Dingelsdorf mit Leben füllen – sind aus dem Häuschen: Sie bekommen Besuch von einer der führenden Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Phänomen Ötzi befassen. Angelika Fleckinger, Direktorin des bekannten Ötzi-Museums in Bozen, kommt zu einem Vortrag nach Dingelsdorf, am Freitag, 6. Juli, 19.30 Uhr, im Pfarrheim St. Nikolaus.

Für die Pfahlbau-Erleber ist es eine große Ehre, dass diese Fachfrau nach Dingelsdorf kommt. "Sie hat sofort zugesagt", freut sich Katrin Zorn, Vorstandsmitglied des Pfahlbauausstellungs-Fördervereins. "Sie hat gesagt, wir seien klein und aktiv, und sie unterstütze uns gerne."

Archäologie zum Mitmachen

Die Pfahlbau-Erleber wissen, dass man allein mit einer Ausstellung von erklärungsbedürftigen Funden kaum einen Funken der Begeisterung entfachen kann. Deshalb haben sie sich der experimentellen Archäologie verschrieben und bieten Workshops und Veranstaltungen zum Mitmachen, um das Leben der Steinzeitmenschen begreifbar zu machen.

Die Steinzeit-Dinner von und mit dem Dingelsdorfer Sammler und Experten Herbert Gieß sind stets rasch ausgebucht. Bislang fand die Veranstaltung in dessen Privatgarten statt, doch künftig kann der Verein hierfür das Bubenbad, den kleinen Park an der Straße Am Ufer, nutzen.

Allerdings braucht der Verein für derlei Aktionen noch eine Grundausstattung wie beispielsweise ein Zelt und Feuerschalen, weshalb er jetzt auf Spenden angewiesen ist.

Hat Dingelsdorfer Fund Verbindung zu Ötzi?

Vielleicht klingelt am Freitag im Pfarrheim St. Nikolaus die Spendenkasse, wenn Andrea Fleckinger bei kostenlosem Eintritt einen Vortrag hält. Der Titel: "Ötzi: Der Mann aus dem Eis – Eine Mumie im Spannungsfeld zwischen Präsentation, Wissenschaft und Medien".

Die Pfahlbau-Erleber versprechen sich viele neue Erkenntnisse, denn: "Herbert Gieß hat in Dingelsdorf einen Dolch gefunden. Der verwendete Feuerstein stammt aus demselben Steinbruch in Italien wie Ötzis Dolch, zu dem es wieder neue Erkenntnisse gibt", berichtet Katrin Zorn.

