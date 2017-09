Konstanz Petershausen wird zum großen Spielplatz

Zum 22. Mal heißt es in dem Konstanzer Stadtteil "Petershausen spielt". Kinder und Jugendliche können an 18 Stationen spielen, das ist ein neuer Rekord.

Die Aktion „Petershausen spielt“ sei schon beinahe ein Selbstläufer, schmunzelt Michèle Briesen vom Treffpunkt Petershausen. Durchschnittlich nehmen etwa 500 Kinder das Angebot wahr und spielen sich durch die verschiedenen Einrichtungen in Petershausen. Einschließlich der Eltern und Großeltern gehen an dem Spielsonntag dann etwa 800 Konstanzer auf Entdeckungstour quer durch den größten Stadtteil. Auch bei der 22. Auflage zeigt niemand Ermüdungserscheinungen. Im Gegenteil: Die Stadtteilkonferenz ist auf 30 teilnehmende Einrichtungen angewachsen. Worüber sich Michèle Briesen besonders freut: Bei „Petershausen spielt“ am 8. Oktober beteiligen sich 18 Einrichtungen in Form von Spielstationen. „So viele gab es noch nie“, so Briesen.

Ziel des Spieltags für Kinder und Erwachsene ist, dass die Konstanzer den Stadtteil neu entdecken und vor allem die verschiedenen Einrichtungen, von Kinder- und Jugendangeboten bis hin zu Beratungsstellen, zwanglos kennenlernen können. Der Aktionstag richtet sich an alle, die Spaß am Spielen, Rätseln und Basteln haben. „Petershausen spielt“-Premiere feiert in diesem Jahr beispielsweise das Kinder- und Jugendheim Linzgau in der Sonnenbühlstraße 36. „Bei uns kann man beim Mini-Fußballturnier mitmachen und Handytaschen nähen. Wir sind gespannt, wie viele zu uns kommen“, sagt Bereichsleiter Hardy Frick und verweist auch auf die angebotene Verköstigung. Damit niemand versehentlich den falschen Weg einschlägt: Das Kikuz befindet sich während der Sanierung im ­Taborweg 36a in direkter Nähe einer weiteren Spielstation, dem Kinderhaus St. Suso.

In allen beteiligten Einrichtungen erhalten die Mitspieler einen Spielpass; Kinder zahlen 50 Cent, Erwachsene einen Euro. Teilnehmer müssen mindestens drei Spielstationen erfolgreich absolvieren; dafür gibt es einen Stempel auf dem Spielpass. Die Angebote sind vielseitig und reichen von Minigolf, Schatzsuche, Erbsenstein-Basteln bis hin zum „Brücken bauen“. Zum Spielen und Ausprobieren haben die Kleinen wie auch Großen vier Stunden Zeit. Wer mindestens drei verschiedene Stempel auf seinem Spielepass vorweisen kann, bekommt ab 16 Uhr im Treffpunkt ­Petershausen eine Überraschungstüte, verrät Michèle Briesen. Dort gibt es zudem eine außergewöhnliche Spielstation im Freien. Da die Schulsozialarbeit der Stadt Konstanz nicht über eigene Räume verfügt, baut das Team vor dem Treffpunkt Petershausen einen Kletterturm auf. Erfolgreiches Erklimmen bringt ebenfalls einen der begehrten Spielpass-Stempel. Eine Art von Luxus ist dort ebenfalls geboten, denn ein befreundeter Schweizer Hundefreund bringt zwei große Bernhardiner mit und bietet für die Kleinen Kurfahrten mit der Hundekutsche. „Natürlich art- und tiergerecht“, darauf legt Schulsozialarbeiterin Stefanie Ehrlich als Hunde-Fan persönlich Wert.

Alles rund um die Aktionen für Groß und Klein