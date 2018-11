Jürgen Puchta verlässt die SPD. Der Psychotherapeut aus Litzelstetten ist laut einer Mitteilung der Gemeinderatsfraktion aus der Partei und aus der Fraktion ausgetreten. Auf der Homepage der Konstanzer SPD ist er seit Montagnachmittag nicht mehr gelistet.

Was sagt der Fraktionsvorsitzende Jürgen Ruff?

In einer offiziellen Stellungnahme teilt der Fraktionsvorsitzende Jürgen Ruff mit, man habe gemeinsam "eine lange Zeit erfolgreich für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt gearbeitet. Es ist schade, dass er diesen Weg nicht länger gemeinsam mit uns gehen will."

Darauf angesprochen, ob dieser Stellungnahme eine Trennung im Unfrieden vorausging, erklärt Ruff: "Das möchte ich so nicht verstanden wissen, denn es gab meines Wissens keine inhaltlichen Konflikte, die zu dieser Entscheidung geführt haben." Jürgen Puchtas Rückzug aus der Fraktion mit sofortiger Wirkung habe er "als sehr rigoros empfunden".

Was sagt Jürgen Puchta selbst?

Der 57-Jährige selbst spricht gegenüber dem SÜDKURIER von einer Entfremdung von der Partei und der Fraktion. "Es hat auch persönliche Differenzen gegeben", sagt er. Die Entscheidung sei nicht von heute auf morgen gefallen. "Ich überlege seit einiger Zeit, Partei und Fraktion zu verlassen, die finale Entscheidung fiel am zurückliegenden Wochenende", sagt Puchta. Verstärkt hätten diese Gedankenspiele auch die landes- und bundespolitische Entwicklung der Sozialdemokraten.

Was sagt die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins?

Lina Seitzl fordert als Vorsitzende des SPD-Ortsvereins ihren früheren Parteifreund unmissverständlich zu Konsequenzen auf, nämlich der Rückgabe seines Mandats für den Gemeinderat. Er sei 2014 mit der Erwartung gewählt worden, für sozialdemokratische Grundsätze im Gemeinderat einzutreten, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Puchta ist bereits seit 2004 Mitglied des Gremiums, bei der letzten Kommunalwahl 2014 wurde er als Vierter auf der SPD-Liste zum Stadtrat gewählt.

Kommt Puchta der Aufforderung Seitzls nach?

Bei der Kommunalwahl in Baden-Württemberg handelt es sich um eine Persönlichkeitswahl. Das heißt: Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, ihre Stimmen auf einzelne Vertreter unterschiedlicher Parteien zu verteilen. Diesen Umstand führt Jürgen Puchta an, wenn er sagt: "Ich werde der Aufforderung von Lina Seitzl auf keinen Fall nachkommen und mein Mandat mindestens bis zum Ende der Amtszeit 2019 behalten."

Will der Ex-SPD-Mann dafür in eine andere Fraktion eintreten?

Der Übertritt in eine andere Fraktion sei "denkbar, als Einzelkämpfer hat man im Gemeinderat wenig Möglichkeiten", fügt er noch an. Diesen Schritt würde die Konstanzer SPD laut ihrer Stellungnahme als "Missachtung des Engagements seiner Unterstützer und eine Verzerrung des damaligen Wählerwillens" werten.

Zum Hinweis auf die Niederlegung der Gemeinderatszugehörigkeit sagt Jürgen Ruff auf Nachfrage: "Natürlich ist Jürgen Puchta rechtlich nicht dazu verpflichtet, der Aufforderung nachzukommen. Das ist eher eine Frage des Anstands und der Moral." Die Gemeindeordnung sieht die Rückgabe eines Mandats nur bei besonders wichtigen Gründen vor. Das Verlassen einer Fraktion sei ein solcher, stellen Seitzl und Ruff fest.

