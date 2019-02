Unerwartete Wende für das Bauvorhaben von Hotelinvestor Hans Jürg Buff. Am Büdingen-Areal an der Seestraße in Konstanz darf ab sofort nicht mehr gebaut werden. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat einem Eilantrag von Anwohnern stattgegeben, wie dessen Sprecher, Richter Klaus Döll, gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt. Eine Begründung nannte er zunächst nicht.

17 Anwohner, darunter Mitglieder des Vereins Bürgerpark Büdingen, hatten sich mit dem Antrag gegen die von der Stadtverwaltung Konstanz erteilte Baugenehmigung an das Gericht gewandt.

Die Folgen des Urteils aus Freiburg: „Der Bauherr ist nicht mehr berechtigt, die Arbeiten fortzusetzen“, erklärt Richter Döll. Das beziehe sich sowohl auf das von Hans Jürg Buff geplante Luxus-Gesundheitshotel, wie auch auf die zugehörigen ober- und unterirdischen Parkplätze.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadtverwaltung und der Bauherr, Hotelinvestor Buff, haben zwei Wochen Zeit, um Beschwerde gegen das Urteil einzulegen. Danach besteht weitere 14 Tage Zeit, die Beschwerde zu begründen. Das Verfahren ginge dann an die übergeordnete Instanz, den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.

Mehr Details in Kürze hier.