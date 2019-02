Unerwartete Wende für das Bauvorhaben von Hotelinvestor Hans Jürg Buff. Am Büdingen-Areal an der Seestraße in Konstanz darf ab sofort nicht mehr gebaut werden. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat einem entsprechenden Eilantrag von Anwohnern stattgegeben.

Warum hatte der Eilantrag Erfolg vor dem Verwaltungsgericht?

Aus dem Gerichtsbeschluss vom 19. Februar, der der Redaktion vorliegt, geht hervor: Die Entscheidung fußt insbesondere auf der geplanten Gebäudehöhe des Luxus-Gesundheitshotels. Diese soll nach den Plänen des Investors höher sein, als es der rund 30 Jahre alte Bebauungsplan vorsieht. Hierdurch seien laut der Begründung nachbarliche Interesse verletzt worden.

Was sagen die erfolgreichen Antragsteller?

17 Anwohner rund um die Mainau- und Glärnischstraße, darunter auch Mitglieder des Vereins Bürgerpark Büdingen, hatten sich mit dem Antrag gegen die von der Stadtverwaltung Konstanz erteilte Baugenehmigung an das Gericht gewandt.

In einer Stellungnahme schreiben Rolf Würthle und Patrick Pfeiffer für den Verein: "Wir freuen uns und empfinden Genugtuung darüber, dass eine offensichtlich zu Unrecht erteilte Baugenehmigung nun in Frage gestellt wurde und Investor und Bauverwaltung die Grenzen ihres Handelns aufgezeigt wurden." Sie bedauern ferner, dass die Gerichtsentscheidung für die im Oktober 2018 am Büdingen-Areal gefällten Bäume zu spät erfolge.

Der Konstanzer Jura-Professor Marcel Kau berät den Verein Bürgerpark Büdingen. Seiner Einschätzung nach, hätte die Stadtverwaltung die Bäume am Park nicht zwangsläufig fällen lassen müssen.

"Weitreichende Befreiungen vom Bebauungsplan aussprechen zu wollen, hat das Verwaltungsgericht als rechtswidrig bewertet", erklärt der Konstanzer Jura-Professor Marcel Kau, der den Verein berät. Seiner Auffassung nach, "hätte die Stadt sehr gut darauf verzichten können, mehr als 50 Bäume fällen zu lassen“. Dies begründet er mit anhängigen Widersprüchen beim Regierungspräsidium Freiburg und dem Eilantrag am Verwaltungsgericht.

Georg Jochum, Professor für Öffentliches Recht an der Zeppelin Universität Friedrichshafen und Prozessvertreter der Antragsteller, sagt: "Aus meiner Sicht war die Sache immer eindeutig. Bebauungspläne sind keine Vorschläge, sondern Gesetze." Für ihn sei schwer nachzuvollziehen, warum die Stadt Konstanz Ausnahmevorschriften zur Regel gemacht habe.

Hotelinvestor Hans Jürg Buff (links) kündigt mit deutlichen Worten an, voerst an seinen Plänen festhalten zu wollen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Wie sind die Reaktionen der Stadt Konstanz und von Hotelinvestor Hans Jürg Buff?

Die Stadtverwaltung Konstanz kündigte eine Stellungnahme im Laufe des Mittwochnachmittags an. Investor Hans Jürg Buff erklärt gegenüber dem SÜDKURIER, er wolle die Begründung des Gerichtsbeschluss gründlich prüfen und sich anschließend mit der Gemeinde in Verbindung setzen.

Nach jetzigem Stand, will er an seinen Plänen jedoch festhalten und sagt mit deutlichen Worten in Richtung der Gegner des Projekts: "Ich werde das Ding sowieso bauen, die Beschwerden sind mir wurscht. Ob es den Menschen passt, oder nicht – und wenn es drei Jahre dauert: Dort wird ein Hotel entstehen."

Was bedeutet der Beschluss des Verwaltungsgerichts?

Die Folgen der Entscheidung aus Freiburg: „Der Bauherr ist nicht mehr berechtigt, die Arbeiten fortzusetzen“, erklärt Gerichts-Pressesprecher Klaus Döll. Das beziehe sich sowohl auf das von Hans Jürg Buff geplante Luxus-Gesundheitshotel, wie auch auf die zugehörigen ober- und unterirdischen Parkplätze. Würde Buff trotz aktueller Rechtslage weiterbauen, käme dies einem Schwarzbau gleich.

Die Gerichtskosten – ein niedriger vierstelliger Betrag – tragen zu jeweils 50 Prozent er und die Stadtverwaltung Konstanz.

Ist damit endgültig klar, dass am Büdingen-Areal kein Hotel entstehen darf?

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Die Stadtverwaltung und der Bauherr haben nun zwei Wochen Zeit, um Beschwerde gegen das Urteil einzulegen. Danach können sie weitere 14 Tage ihre Beschwerden begründen. Das Verfahren ginge dann an die übergeordnete Instanz, den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.

Ungeachtet des weiteren Fortgangs in dem Verfahren ist bereits jetzt klar: Der erfolgreiche Eilantrag gegen die Baugenehmigung wird die Arbeiten am Büdingen-Areal wesentlich verzögern.