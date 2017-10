Konstanz Parzival: Uralt und trotzdem modern  ein Konstanzer Kulturereignis will das beweisen

Literatur trifft Musik trifft Baudenkmal: Das Konstanzer Stadtpalais Hofhalde 1 wird zum Schauplatz eines besonderen Kulturereignisses. Im Vordergrund steht ein Epos, das 800 Jahre alt und immer noch spannend ist.

Die Handlung greift fast 1000 Jahre zurück, geschrieben wurde das Epos vor acht Jahrhunderten – und die Botschaft ist so aktuell wie eh und je. Im "Parzival", einem der wichtigsten Werke der deutschen Literaturgeschichte, geht es auch um Respekt vor anderen Kulturen und um Offenheit gegenüber der Welt mit all ihrem Fremden. Und das ist auch schon eine Leitlinie eines ungewöhnlichen Kulturereignisses an einem ausgesprochen sehenswerten Ort. Im Stadtpalais Hofhalde 1 spricht Frank Lettenewitsch, den so viele als Schauspieler am Stadttheater schätzten, Passagen aus dem Epos, das Wolfram von Eschenbach vor 800 Jahren schrieb. Dazu erklingen orientalische Instrumente: Oud und Saz, gespielt von Ugur Gulbas und Mohamed Badawi.

Dass orientalische Musik den mittelalterlichen Text begleitet, hat seinen guten Grund: Der Parzival greift die Geschichte der Kreuzzüge auf. "Eines der wesentlichen Themen Wolframs", heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter, "in diesem vielschichtigen Roman ist die Begegnung mit dem Fremden, dem Orient. Es überrascht, mit welcher Weltoffenheit, ja Weltneugier, der Mann aus dem Fränkischen erzählt, welche Gleichwertigkeit er dem Fremden, dem er begegnet, einräumt, und dies um das Jahr 1200." Diese Haltung, erklären sie, "macht ihn uns kostbar und bemerkenswert und sie ist ein wesentlicher Anlass für die Wahl dieses Stoffes".

Als eines der zentralen Monumente deutscher Sprache kommt der "Parzival" teils in der Übertragung von Dieter Kühn im heutigen Deutsch, zum Teil aber auch in der mittelalterlichen Originalsprache zum Klingen. Die drei Themenabende an den drei nächsten Donnerstagen erhellen auch die Hintergründe der Entstehung dieses Romans und seine Inhalte – dafür sorgt Bent Gebert, Literaturprofessor mit Schwerpunkt germanistische Mediävistik an der Universität Konstanz. Organisator Alexander Stiegeler freut sich mit seinen Mitstreitern auf die Abende und ein neugieriges Publikum. Man müsse sich nur auf das Ungewohnte einlassen, sagt er, dann sei es gar nicht schwer – und zugleich absolut aufregend.

Parzival-Abende

Die Texte aus der Feder von Wolfram von Eschenbach spricht Schauspieler Frank Lettenewitsch, Literaturwissenschaftler Bent Gebert kommentiert und erklärt die Literatur, Mohamed Badawi und Ugur Gulbas steuern Musik bei: Das sind Bestandteile einer literarisch-musikalischen Reihe zum Parzival. Die Termine sind die drei Donnerstage, 26. Oktober, 2. November und 11. November. Die drei Abende bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln besucht werden. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Karten für 20 Euro gibt es in der Buchhandlung Homburger und Hepp am Münsterplatz. (rau)