Konstanz vor 1 Stunde

Parkstreit an der Litzelstetter Straße: Jetzt redet der Besitzer des Wohnmobils

Bernhard Hansen wurde mehrmals anonym aufgefordert, sein Gefährt umzuparken. Dabei hielt er sich an Recht und Gesetz. Was er sich nach all der Aufregung wünscht? "Wir können doch miteinander reden!"