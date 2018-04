Konstanz Paar streitet: Ging es um Cannabis?

Ein 24-Jähriger und eine 29-Jährige geraten aneinander, und er soll sie mehrfach körperlich bedrängt haben. Die Polizei fand bei ihr Drogen.

Worum es gegangen ist, ist unklar. Fest steht, dass ein Pärchen am Montagabend in Streit geriet. Der Vorfall ist laut Pressebericht der Polizei an der Fischenzstraße im Paradies passiert. Der 24-jährige Mann habe die 29-Jährige am Oberkörper gepackt und mehrfach gegen eine Mauer gedrückt. Dies haben Zeugen der Polizei berichtet. Eine verständigte Streife habe die zwei Personen wenig später in der Nähe angetroffen und kontrolliert. Nachdem die Beamten deutlichen Cannabisgeruch wahrgenommen hätten, sei bei der genaueren Überprüfung der Frau ein Plastiktütchen mit einer Kleinmenge Marihuana zum Vorschein gekommen. Gegen den 24-Jährigen werde wegen Körperverletzung, gegen die 29-Jährige wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.