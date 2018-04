Konstanz Ostern ist wie Weihnachten, oder: Der ganz normale Stau-Wahnsinn in Konstanz

Unser Redakteur Andreas Schuler musste am Samstag mit dem Auto in die Stadt – und erlebte eine pulsierende Stadt. Hier erklärt er, warum man das auch ein wenig positiv sehen kann und warum die Schweizer nicht immer schuldig sind.

Alle Jahre wieder. Auch an Ostern. Wer das zweifelhafte Vergnügen hatte, am Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag in der Stadt zu sein, der sah sich einer unfassbaren Blechlawine ausgesetzt. Hätte ich nicht wirklich das Auto nehmen müssen – ich wäre garantiert wie sonst mit dem Fahrrad gefahren. Die rührigen Kadetten schicken bereits am Ende der Rheinbrücke zur Mittagszeit die Autos in die Laube, da rund um Theater und Markstätte gar nichts mehr ging. Doch auch in der Laube mussten die Fahrer Geduld haben.

Gestoppte 20 Minuten dauerte es im nervigen Stop-and-Go von der Rheinbrücke bis zum Bürgerbüro. Wohnwagen aus Nordrhein-Westfalen, LKWs aus Polen, Privatautos aus Tuttlingen oder Sigmaringen oder Stuttgart oder, oder, oder. Das Erstaunlichste: Nirgendwo weit und breit ein Schweizer Kennzeichen. Zumindest in dieser Richtung. Wahrscheinlich handelte es sich hierbei größtenteils um Gäste, die die Osterferien hier verbringen. Oder Tagestouristen, die es "halt einfach probieren, einen Parkplatz zu finden". Die Laube jedenfalls war ein einziger Parkplatz.

In der Innenstadt ein ähnliches Bild. Nur eben ohne Blech, dafür mit viel Mensch. Zuweilen sah es rund um die Markstätte so aus wie zur Weihnachtszeit an einem Samstagnachmittag – nur ohne die Buden mit Glühwein oder Bratwürstchen. Die Menschen gingen Schulter an Schulter durch die Gassen der Altstadt, in aller Regel mit vollen Einkaufstaschen in den Händen. Die Cafés waren voll, die Geschäfte ebenfalls. Die Stadt vibriert in solchen Zeiten. Darüber kann man sich beschweren – oder man betrachtet die positiven Seiten. Konstanz ist ein sehr attraktiver Standort, was nicht nur am Frankenkurs liegt.