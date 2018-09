Ein Mensch stirbt und niemand bekommt es mit, alt, einsam und unentdeckt: ein Horrorszenario, vor dem sich besonders pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige fürchten. Doch zum Glück gibt es ja ambulante Pflegedienstleister, die schauen regelmäßig nach Oma und brechen im Notfall die Tür auf.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf schieben viele die Sorgen beiseite. Und mit den Sorgen gerne auch die Verantwortung.

Ein gefährlicher Irrglaube

Nur: So weit verbreitet er sein mag, es bleibt ein Irrglaube. Pflegende dürfen die Wohnungen ihrer Kunden nicht ohne Weiteres betreten. Denn pflegebedürftige Personen stehen mit dem jeweiligen Pflegedienst rein rechtlich in einem Geschäftsverhältnis, wie Reinhard Zedler erklärt. "Der Eindruck, unsere Mitarbeiter hätten freien Zugriff auf den intimsten Bereich, die eigenen vier Wände, ist falsch", sagt der Geschäftsführer des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt Konstanz-Singen (Awo). "Sie haben dieselben Rechte wie jeder andere Bürger auch."

Reinhard Zedler, Geschäftsführer des Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt Konstanz-Singen (Awo)

Es sei denn, Pflegekraft und Gepflegter legen vertraglich etwas anderes fest und tauschen zum Beispiel einen Wohnungsschlüssel aus. "In Singen ist das bei etwa zwei Dritteln der Kunden der Fall", sagt Bettina Leibach, die den Awo-Pflegedienst in der Stadt leitet. "Tendenz steigend", fügt sie an.

Und selbst dann klingeln oder klopfen Pflegende, bevor sie die Wohnung betreten. Erst wenn auf der anderen Seite der Tür über längere Zeit niemand reagiere und sich eine Not- oder Gefahrenlage andeute, sperren sie auf.

In Konstanz starb 2017 eine Senioren – und niemand bekam es mit

Im vergangenen Jahr passierte genau das nicht. In einer Seniorenwohnanlage der Awo in Konstanz verstarb eine ältere Frau in ihrer Wohnung – und dies zunächst unbemerkt. Das Problem: Sie hatte dem Pflegedienst keine Erlaubnis zum Zutritt erteilt. Auch an anderen freiwilligen Angeboten soll die Frau nicht teilgenommen haben und weilte zudem regelmäßig im Ausland. Dass sie nicht reagiert hatte, war deshalb zunächst als nicht ungewöhnlich empfunden worden. Als sie vermisst wurde, kam bereits jede Hilfe zu spät und die alleinstehende Frau war verstorben.

Rechtlich dünnes Eis für Pflegedienste

Tobias Volz, Geschäftsführer eines privaten Pflegedienstes in Allensbach, bestätigt die rechtlichen Schwierigkeiten, die Pflegenden begegnen. "Selbst wenn wir über einen Schlüssel verfügen", sagt er, "müssen wir immer die Zustimmung des Kunden haben, mit diesem auch die Wohnung zu betreten". Meldet sich ein Vertragspartner, zum Beispiel wegen eines Krankenhausaufenthaltes ab, reiche es nicht aus, wenn seine Angehörigen dem Pflegedienstleister mitteilt, er dürfe die Wohnung betreten. Das Okay müsse immer vom Kunden selbst kommen. "Sonst bewegt man sich juristisch auf sehr dünnem Eis", sagt Volz.

Vertrauen und Misstrauen

Die Schlüsselübergabe erleichtere Pflegenden die Arbeit, bestätigen sowohl die Mitarbeiter der Awo, als auch Tobias Volz. Er sagt: "Wir würden immer darzu raten, einen Schlüssel auszuhändigen, und wir haben auch kaum alleinstehende Kunden, die das nicht wahrnehmen." Diese Praxis erfordert jedoch auch Vertrauen und ein Stück Aufgabe der Selbstbestimmung.

Umgekehrt tragen Pflegefachkräfte mit dem Schlüssel auch eine Verantwortung mit sich – und müssen mitunter mit Vorwürfen rechnen. "Unseren Mitarbeitern wird gelegentlich unterstellt, sie hätten gestohlen, wenn etwas fehlt", berichtet Reinhard Zedler. Deshalb werde genau dokumentiert, welcher Mitarbeiter sich wann in welcher Wohnung befinde.

Nur die Polizei darf eine Wohnung aufbrechen

Was aber, wenn sich die Kunden gegen einen Extra­schlüssel für die Awo oder einen anderen Dienst entscheiden? Dann gilt auch für Bettina Leibach: "Im Zweifel die Polizei anrufen, nur sie hat das Recht, die Wohnung notfalls aufbrechen zu lassen."

Tobias Volz' Mitarbeiter gehen im Notfall derselben Praxis nach. Insbesondere wenn der oder die Pflegebedürftige an einer chronischen Krankheit wie Diabetes leiden oder ein Herzleiden haben, seien die Mitarbeiter sensibel. "Wir fragen Nachbarn, ob sie etwas gehört haben, hören an der Tür, ob jemand vor Schmerzen stöhnt oder sehen nach, ob der Briefkasten geleert wurde", nennt Bettina Leibach einige Beispiele.

Es kann manchmal Stunden dauern, bis jemand die Wohnung öffnet

Etwa zehnmal pro Jahr, schätzt sie, greife sie oder eine Kollegin schließlich zum Telefon und rufe die Polizei. Auf den Anruf folgten laut Leibach die unterschiedlichsten Szenarien – nicht immer komme jedoch sofort eine Streife vorbei. "Das ist unter anderem abhängig von der Einschätzung der Lage des jeweiligen Polizisten oder von der gesundheitlichen Verfassung des Kunden."

Mitunter wird auch erst abgewartet, kommt die Pflegekraft ein zweites oder drittes Mal später am Tag vorbei. "Es kann schließlich auch sein, dass derjenige nur kurz einkaufen ist oder einen anderen Termin hat und uns darüber nicht informiert hat", sagt Leibach. Am Ende ihres Arbeitstags müsse aber klar sein, dass der Kunde noch lebt und es ihm gut geht. Tobias Volz habe im Alltag dagegen noch nie ein Zögern der Polizei erlebt. "Die kommt sofort", sagt er.

Damit es nicht zu tragischen Fällen wie vergangenes Jahr in der Chérisystraße komme, plädiert er dafür, in Seniorenwohnanlagen mit Betreuungsangeboten den Besuch eines Pflegediensts fest an die Zahlung der Betreuungspauschale zu koppeln. "Wer das nicht will, sollte in eine solche Wohnung auch nicht einziehen", sagt Volz.

