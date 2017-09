Konstanz Oktoberfestbesucher rastet völlig aus

Sogar Polizisten wollte ein 29-Jähriger angreifen, er bedrohte einen Beamten mit dem Tod. Nicht nur das hat ihm viel Ärger eingebracht, auch, dass er sich zuvor beim Konstanzer Oktoberfest ordentlich daneben benommen hatte.

Was Alkohol alles auslösen kann: Ein 29-jähriger Besucher des Konstanzer Oktobefests ist völlig ausgerastet. Angefangen hatte alles am Freitagabend damit, dass er in betrunkenem Zustand Besucher des Spektakels auf Klein Vendig massiv belästigte. Die herbeigerufene Polizei nahm ihn fest. Allerdings war das alles andere als einfach. Der Mann habe versucht, einem der Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Der Polizist habe allerdings ausweichen können, erklärt das Präsidium im Pressebericht. Es seien mehrere Beamten notwendig gewesen, um den 29-Jährigen zu bändigen. Einen Polizisten habe er aufs Übelste beleidigt und diesem sogar mit dem Tod gedroht. In der Ausnüchterungszelle versuchte der Betrunkene, sich selbst zu verletzen, weshalb laut Polizei ein Facharzt hinzugezogen wurde.