von Kirsten Astor

„Schauen Sie mal, das ist doch Unsinn!“, sagt Paul Stopper, als er am Konstanzer Hauptbahnhof an Gleis 3 steht. Zu seiner Linken wartet der Seehas auf die Weiterfahrt nach Engen. Knapp 30 Meter weiter, auf demselben Gleis, steht rechts der Schweizer Schnellzug nach Herisau. Einige Fahrgäste nutzen die vier Minuten Umsteigezeit, um die Züge zu wechseln. Dann rollen die beiden Bahnen in entgegengesetzte Richtung davon. Dass der Hauptbahnhof dies- und jenseits der Grenze quasi als Kopfbahnhof genutzt wird, hält Paul Stopper für unsinnig. Der 72-jährige Schweizer, Mitglied der Initiative Bodensee-S-Bahn, schlägt vor, „beide Züge zu einer Verbindung zu koppeln, damit man ohne Umsteigen von Engen bis St. Gallen kommt.“ Dann fügt er an: „Am Zug müsste aber St. Gallen dranstehen und nicht wie bislang Herisau. Das kennt doch niemand!“

Der Seehas (links hinten) und der Schweizer Zug Richtung St. Gallen (rechts) fahren von beiden Seiten auf dasselbe Gleis am Konstanzer Hauptbahnhof und anschließend wieder in beide Richtungen davon. Die Initiative Bodensee-S-Bahn schlägt vor, beide Linien zu koppeln. | Bild: Kirsten Astor

Im Halbstunden-Takt rund um den See – grenzüberschreitend

Unermüdlich setzen Stopper und seine Mitstreiter sich für Verbesserungen im Bahnverkehr rund um den Bodensee ein. Die rund 15 Mitglieder aus 15 verschiedenen Verkehrsverbänden sind seit 2004 aktiv. Sie träumen davon, dass die Menschen irgendwann im Halbstunden-Takt rund um den See kommen – grenzüberschreitend, möglichst umsteigefrei und mit einem einheitlichen Tarifverbund. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Der Konstanzer Ralf Derwing, ebenfalls Mitglied der Initiative, verdeutlicht: „Der Bodenseeraum ist zwar wirtschaftlich attraktiv, doch viele Entscheidungen hängen von Berlin, Bern und Wien ab – und das ist weit weg. Die interessieren sich nicht sehr für unsere Region.“

Zudem würden Ländergrenzen im Bahnverkehr viel stärker zu Trennlinien als bei Straßen: Unterschiedliche Spannungen, Elektrifizierung versus Dieselbetrieb, fünf verschiedene Tarife im Bodenseeraum. Auch zum Thema Tarife kann er nur den Kopf schütteln: „Es gibt zwar schon ein Bodensee-Ticket, aber wenn ich das haben möchte, muss ich meist dem Busfahrer erklären, wie er mir das ausstellen kann.“ Außerdem sei dies hauptsächlich auf Touristen ausgerichtet. Ein grenzüberschreitendes Tages-, Wochen- oder Monatsticket, das auch Bus und Schiffe mit einbindet, gibt es nicht.

Seehas im 15-Minuten-Takt? Die Initiative Bodensee-S-Bahn schlägt einen Viertelstundentakt des Seehas vor. Dieser soll sich ab dem Konstanzer Hauptbahnhof auf die beiden Äste Richtung Kreuzlingen-Hafen – Münsterlingen – Romanshorn sowie Kreuzlingen – Weinfelden aufspalten. Der aus Karlsruhe kommende Schwarzwaldexpress könnte bis Chur verlängert werden. Somit kämen Fahrgäste von Stuttgart mit nur einmal Umsteigen in Singen bis nach Graubünden. Eine Idee ist auch die Neubaustrecke Kreuzlingen – Frauenfeld entlang der Schweizer Autobahn 7. Dadurch könnte diese Verbindung von aktuell 31 auf dann 12 Minuten Fahrtzeit verkürzt werden.

Die Finanzierung: Die Initiative schlägt einen Infrastrukturfonds vor, in den alle Bodensee-Anrainerstaaten und Kommunen kontinuierlich einzahlen. Ein zweiter Fonds müsste für einen länderübergreifenden Tarif eingerichtet werden. Doch die Finanzierung sei selten das Problem, meinen Paul Stopper und Ralf Derwing. Ihnen geht es zunächst um ein Bekenntnis der Städte zur S-Bahn. „Wenn niemand offen sagt, dass er für bestimmte Themen eintritt, wird auch niemand Gelder zur Verfügung stellen. Die werden dann woanders ausgegeben", so Stopper. Derwing ergänzt: „An Stuttgart 21 sieht man, dass sehr viel Geld vorhanden ist. Wenn sowas ermöglicht wird, könnte man auch zehn vernünftige regionale Projekte unterstützen."

Zweites Gleis über die Rheinbrücke gefordert

Die Initiative Bodensee-S-Bahn denkt räumlich weit (bis nach Stuttgart und Zürich), zeitlich vorausschauend (bis 2040) und finanziell großzügig. „Das aktuelle Schienennetz ist weitgehend aus der Kaiserzeit, da darf man mal wieder was investieren“, meint der 40-jährige Ralf Derwing. Anstatt ständig kurzfristige Provisorien zu finanzieren, sollten die Verantwortlichen weiter denken.

Der zweigleisige Ausbau zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof Petershausen ist laut der Initiative eines der drängendsten Themen. „Diese zwei fehlenden Kilometer beeinflussen den Zugverkehr bis Offenburg„, so Derwing. Dafür müsste ein zweites Gleis auf die Alte Rheinbrücke – nach Ansicht der Initiative machbar, wenn den Autos Platz weggenommen wird. „Je eine Bus- sowie eine Autospur stadtein- und auswärts genügen“, sagt Paul Stopper. Da auf der Brücke momentan fünf Autospuren vorhanden sind, wäre dann Platz für ein zweites Gleis.

Alles nur so dahingesagtes Wunschdenken? Nein, denn Paul Stopper ist Fachmann. Der pensionierte Bauingenieur war Verkehrsplaner in Zürich, arbeitete dort auch beim Tiefbauamt, war Projektleiter für den öffentlichen Verkehr in Zürich und beim Kanton Graubünden. Die Initiative hält auch einen neuen Bahnhaltepunkt am Sternenplatz mit Busanbindung für unabdingbar. Derwing: „Ich finde es komisch, dass die Bahnhöfe Petershausen und Fürstenberg nicht ans Busnetz angebunden sind.“

Einen Aufschwung erleben die Bahnfreunde, seitdem das Klima großes Thema ist. „Plötzlich kommen viel mehr Politiker zu unseren Vorträgen“, so Derwing. Die Initiative meint: „Wenn das Angebot stimmt, steigen die Leute gern auf die Bahn um. Dann kommen auch mehr Schweizer mit dem Zug nach Konstanz.“ Gut für die Bodanstraße.