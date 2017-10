Konstanz Ohne Funkstrahlen ins Internet: Warum eine gute Idee sich nur langsam durchsetzt

Handystrahlen und Funk-W-Lans machen vielen Menschen Angst. Auf der Bodenseeinsel Mainau zeigt ein Pilotprojekt, wie sich auch mit Licht Daten übertragen lassen. Dass die Technik aber in Laptops oder Handys eingebaut wird, ist im Moment nicht abzusehen.

Gibt es auch einen anderen Weg ins Internet, als per Funk? „Ja, aber nicht heute und auch noch nicht morgen“, sagt der Wirtschaftsinformatiker Stefan Zbornik. Er stellt auf der Mainau die Visible Light Communication (VLC) vor, die Übermittlung von Daten über Licht aus Deckenleuchten. Auf der Blumeninsel wurde die VLC-Technologie in einem Tagungsraum zwei Jahre lang durch das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut getestet. Den Anstoß gab die Initiative Bodensee-Mobilfunk, die sich seit rund zehn Jahren für die Minimierung von Strahlen durch neue Mobilfunktechnologien einsetzt. Das erfolgreiche Projekt hat dem Vernehmen nach zu ersten Anfragen von Herstellern und möglichen Nutzern geführt.

Für Präsentationen, wie jene von Stefan Zbornik an diesem Abend, blieb der Prototyp vor Ort. Zugleich wird den Besuchern das derzeit noch größte Hindernis beim alltäglichen Gebrauch der VLC-Technologie deutlich: Empfänger und Sender sind groß und schwer. So groß und schwer, dass sie in der Welt der kleinen, flachen Endgeräte nicht verbaut werden können. „Es ist ein nächster Schritt, Sender und Empfänger klein genug zu bekommen“, erklärt Zbornik. Noch müssen Nutzer ihren Laptop per Kabel mit dem schwarzen Empfänger-Kästchen verbinden. „Das funktioniert so, als würden sie ihn an einen W-Lan-Router anschließen“, sagt Zbornik.

Ginge es nach dem Wunsch von Strahlungsgegnern, würde die VLC-Technologie eines Tages das klassische Internet per Funk ganz ersetzen. Doch nicht nur gesundheitliche Risiken sprechen laut Zbornik für die funkstrahlungsfreie Datenkommunikation per LED-Licht. Zum einen stoße die Telekommunikationsbranche bei der Funkfrequenz-Bandbreite an Grenzen. Zudem spiele die mangelnde Datensicherheit bei Funkübertragungen eine immer größere Rolle. „Bei Licht dagegen ist Schluss mit Abhören, sobald Sie die Gardinen zuziehen“, verdeutlicht Stefan Zbornik. Außerdem ließe sich die VLC-Technologie mit der regulären Raumbeleuchtung kombinieren.

Warum also nicht lieber heute als morgen umstellen auf VLC-Technologie? Einerseits müssen für die Kombination aus Beleuchtung und Daten noch „die unterschiedlichen Interessen von Beleuchtungs- und Informationstechnikern angeglichen werden“, sagt Zbornik. Eine größere Hürde – neben der Verkleinerung von Sendern und Empfängern – wird allerdings sein, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Zwar kann die moderne Technologie unabhängig von den marktbeherrschenden Telekommunikationsunternehmen entwickelt werden, aber nicht ohne finanziellen Einsatz. Stefan Zbornik: "Wenn ein großes Unternehmen die erforderlichen Investitionen für die Massenproduktion tätigt, kann es schnell gehen." Hierzu müssten Investoren einen Markt erkennen. Den aber gibt es nur, wenn die Technologie für den Alltag genutzt werden kann. Ein klassisches Henne-Ei-Problem. Zudem muss sich die VLC-Technologie den Widerständen aus dem Bereich der Funktechnologie erwehren. Die ist seit Jahrzehnten gewachsen und weltweit weitgehend standardisiert.

Sollten sich Wirtschaft und Politik allerdings für eine groß angelegte Weiterentwicklung des Internets durch Licht entscheiden, steckt in der Technologie großes Potenzial. Daten könnten mit einer Rate von mehr als einem Gigabit pro Sekunde übertragen werden. „Unter Realbedingungen hier auf der Insel Mainau haben wir beim Herunterladen eine Rate von knapp 170 Megabit pro Sekunde erreicht“, betont Zbornik. Die Geschwindigkeit richtet sich vor allem nach der Lichtintensität. Oder wie Stefan Zbornik vereinfacht zusammenfasst: „Je heller, desto schneller.“ Zum Vergleich: Heute sind per W-Lan Datenraten von 100 Megabit pro Sekunde fürs Runter- beziehungsweise 40 Megabit pro Sekunde fürs Hochladen meist die Grenze. Ein Problem: Die hohen Daten-Geschwindigkeiten von VLC können nur ausgeschöpft werden, wenn das Netz die Kapazitäten hierfür hat. Der Ausbau des Glasfasernetzes ist daher unerlässlich. Auf der Mainau ist man auf einem guten Weg: Kürzlich wurde die Insel an das wachsende Glasfasernetz der Stadtwerke Konstanz angeschlossen.

So funktioniert VLC

Um mittels Licht zu kommunizieren, wird eine leistungsstarke Leuchtdiore (LED) sehr schnell ein- und ausgeschaltet. So schnell, dass das Flackern vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird. Im Empfänger sitzt eine Fotodiode, die Lichtimpulse als Einsen und Nullen in Daten umwandelt. Die Visible Light Communication (VLC) ist für Bereiche geeignet, in denen Funkübertragungen zu Störungen führen könnten, zum Beispiel in Flugzeugen oder Krankenhäusern. Das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut gibt außerdem Museen oder Messen als mögliche Einsatzorte an, wo Informationen zu Ausstellungsstücken aus der Deckenlampe direkt an die Endgeräte der Besucher übertragen werden könnten. Laut dem Fraunhofer-Institut sind aktuell Datenraten von bis zu 1,25 Gigabit pro Sekunde möglich. Dies entspricht einem hohen Wert, der mit der derzeitigen W-Lan-Technik kaum erreichbar ist. Selbst leistungsstarke Router kommen nicht über ein Gigabit pro Sekunde.(bbr)