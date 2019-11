von sk

Täglich veröffentlicht der SÜDKURIER Artikel – auf suedkurier.de, in der digitalen und gedruckten Zeitung. Unsere Autoren berichten, schauen hinter Kulissen, erklären, bewerten und ordnen ein. Sie recherchieren, sprechen mit den Menschen, fragen nach. In ihren Artikeln finden unsere Leserinnen und Leser das Ergebnis dieser journalistischen Arbeit.

Was bewegt Journalisten beim Schreiben eines Artikels?

Aber was passiert auf dem Weg bis zu diesem Ergebnis? Was erlebt ein Autor bei seiner Recherche? Wie kommt er mit den Menschen in Kontakt, wie lernt er jemanden kennen, der noch nie in seinem Leben mit einem Journalisten zu tun hatte?

Manchmal liest man „zwischen den Zeilen“, was den Autor beim Schreiben bewegt hat. Die Veranstaltungsreihe „Off the Record“ gibt genau dieser Geschichte hinter der Geschichte eine Plattform. Journalisten erzählen ihre besten Storys aus persönlicher Perspektive.

„Off the Record“ bringt den Journalismus zu den Menschen – nicht gedruckt oder digital, sondern persönlich. Für alle, die mehr wissen wollen, als das, was man in der Zeitung oder in Apps lesen kann. Und für alle, die Journalismus neu und anders erleben möchten.

Wann und wo findet Off the Record statt?

„Off the Record Vol. 2“, 14.11.2019 um 20 Uhr im Klimperkasten, Bodanstraße 40, in Konstanz, Eintritt frei

Mit den Autoren Benjamin Brumm, David Hilzendegen, Kerstin Mommsen, Andreas Schuler und Claudia Wagner

