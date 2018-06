Konstanz Oberbürgermeister Uli Burchardt will im Jahr 2020 wieder zur Wahl antreten

Konstanz entwickelt sich zum Guten - man muss die Entwicklung nur klug lenken, sagt OB Uli Burchardt. Im Gespräch mit der SÜDKURIER-Lokalredaktion erklärt er, wie er das schaffen will, was ihm Sorgen bereitet und warum er die Entwicklung der Stadt positiv bewertet.

Sandra Pfanner: Ich habe hier studiert, ein Großteil meiner Kommilitonen sind nicht geblieben – unter anderem auch, weil sie hier keinen Job gefunden haben. Freunde oder Bekannte, die Familien gegründet haben, sind von Konstanz nach Radolfzell oder Singen gezogen. Sie sind hier in Konstanz aufgewachsen. Wie war das in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis?

OB Burchardt: Genauso. Von meinen Schulabschlussjahrgängen ist kaum jemand hier. Ich glaube, es gehen pro Jahr ungefähr 10.000 Menschen, dafür kommen in ähnlicher Zahl neue. Viele davon sind Studierende. Wir müssen es schaffen, einen kleinen Teil dieser Leute hier zu halten, um ein Unternehmen und eine Familie zu gründen. Dann haben wir keine Zukunftssorgen. Jobs gibt es durchaus. Die Arbeitgeber sagen, sie haben Probleme, Leute zu finden.

Jörg-Peter Rau: Wie kann es in diesem schnellen Bevölkerungsaustausch gelingen, mehr Gefühl für die Zugehörigkeit zum Standort und zum Gemeinwesen zu erzeugen?

OB Burchardt: Indem wir das Gespräch suchen, gerade mit Studierenden. Indem wir kulturelle und Vereinsangebote machen, um Leute einzubinden. Indem wir Projekte haben wie TINK oder den Wettbewerb Zukunftsstadt. Damit diese Menschen sagen können: Die hier in Konstanz machen coole Sachen und experimentieren. Ich hoffe auch, dass all das wahrgenommen wird als eine Einladung, mit zu experimentieren, mitzumachen und die Stadt weiter zu entwickeln. Ein wichtiger Schlüssel ist aber auch hier das Thema Wohnen. Menschen bleiben nur, wenn sie Wohnraum finden.

Benjamin Brumm: TINK haben Sie öfter erwähnt. Es kann nicht ausreichen mit einem Lastenfahrrad durch Konstanz zu düsen. Für dieses Klientel oder diese Menschen muss noch ein bisschen mehr passieren. Warum gibt es beispielsweise kein Zeltfestival für jüngere Leute?

OB Burchardt: Weil es noch keiner gedacht hat. Ich habe kürzlich einen Beschwerdebrief von einem Chorleiter erhalten, der meinte: „Ich habe ein Problem. Das Chorkonzert und die Konzertreihe, die ich mal erfunden habe, die war mal ein Lückenfüller im Sommer. Jetzt habe ich ein Problem, dass jeden Tag drei Konzerte gleichzeitig sind. Ich bekomme den Saal nicht voll“. Auch im Südkurier stand, dass wir hunderte Konzerte haben. Ich habe nicht den Anspruch zu wissen, wer welches Konzert braucht und wer welches Festival braucht. Ich sehe coole und neue Angebote entstehen, teilweise höre ich sie auch. Ich sehe neue öffentliche Räume entstehen und eine Initiative, die linksrheinisch das Areal zwischen HTWG und Schänzle noch viel mehr nutzen kann. Ich weiß, dass wir eines Tages Klein Venedig erheblich weiterentwickeln werden. Ich sehe das alles als eine Entwicklung, die im Prinzip positiv und auf dem richtigen Weg ist. Ich kann nicht beurteilen, ob sie vollständig ist. Ich kann nur den Leuten, die sagen „Mir fehlt etwas“ sagen: äußert euch. Sagt, was ihr braucht.

Jörg-Peter Rau: Bis vor wenigen Jahren hing an der Sparkasse ein Schild: „Bahnhofsboulevard Modellphase 2012“. Jetzt haben wir 2018 und der Bahnhofsboulevard sieht immer noch so aus wie damals.

OB Burchardt: Was könnte besser sein am Bahnhofsboulevard heute? Wir könnten einen anderen Straßenbelag haben. Aber den Verkehr können wir nicht aussperren, solange der Rheinsteig nicht saniert ist.

Jörg-Peter Rau: Das war aber damals die Versprechung. Den Bahnhofsboulevard neu gestalten, das Lago-Parkhaus vergrößern und den Verkehr an dieser Stelle drastisch zu reduzieren.

OB Burchardt: Wir waren uns über das Wort „Versprechung“ ja noch nie einig. Auf jeden Fall ist dieser Beschluss vor meiner Amtszeit gefallen. Ich weiß nicht, was versprochen wurde. Ich habe nichts versprochen. Wir haben diese Modellphasen gehabt und erst viel später den Beschluss C-Konzept gefasst. Wenn wir am Bahnhof sperren, muss der Rest des Rings befahrbar sein und vorher der Rheinsteig saniert werden. All das geht nun seine Wege. Ich verstehe jeden, der sagt: Ich hätte es gerne schneller. Ich hätte es auch gerne fertig. Aber solche Dinge müssen geplant und finanziert werden. Das Experiment Bahnhofsboulevard ist sehr viel besser als sein Ruf. Wenn Sie sehen, was dort an Verkehr abgewickelt wird, ohne jede Regelung. 9000 Autos am Tag, eine fünfstellige Anzahl an Fußgängern und 500 Busse täglich. Das geht heute kreuz und quer. Hätten Sie es gerne wieder so, wie es früher war? Dreispurig, Ampel, 60 km/h? Da sagt jeder nein.

Jörg-Peter Rau: Ich finde es ist zu einfach, zu fragen „Hätten Sie es gerne, so wie es früher war?“ In der Erwartung, dass die Stadtverwaltung eine Verbesserung herbeiführt, steckt das Vertrauen, dass das auch gelingt.

OB Burchardt: Ich kann nur sagen: Was 2012 die Realität war, ist heute nicht mehr so. Diese Mischverkehrsfläche, die Kurt Werner wollte, reichte uns nicht und wir haben das C-Konzept beschlossen. Dazwischen haben der Oberbürgermeister, alle Bürgermeister und Amtsleiter im Baudezernat gewechselt. Wir hatten in fünf Jahren einen enormen Wechsel, mehr als 70 Prozent der Führungskräfte. Das haben wir alles nebenbei gerockt.

Jörg-Peter Rau: Würden Sie gerne öfters gelobt werden?

OB Burchardt: Ich finde, die Verwaltung dürfte ruhig öfters gelobt werden, nicht ich. Da arbeiten Leute zum Teil sehr hart, bekommen wenig Lob oder werden zu hart kritisiert. Auch vom SÜDKURIER.

Philipp Zieger: Liegt das vielleicht an der Konstanzer Mentalität, das Zurückhalten mit Lob? Auf der anderen Seite: wie sehen sie die Rolle des SÜDKURIER? Unsere Aufgabe ist nun mal eine Einordnung und eine Kritik. Überzeichnet gesagt: Wir sind nicht dazu da, Sie oder die Verwaltung zu streicheln.

OB Burchardt: Ich will sicher keine Hofberichterstattung, darum geht es nicht. Aber wir sind nicht ganz einer Meinung über die Bedeutung von kritischem Journalismus. In den Gesprächen, die wir darüber geführt haben, sehen Sie da mehr Selbstzweck als ich. Man kann dann kritisch sein, wenn es etwas zu kritisieren gibt. Aber das ist nur meine subjektive Sichtweise. Wer den Anspruch hat, die Arbeit der Verwaltung zu beurteilen, der sollte das dann schon ausgewogen tun. In der Relation kann man oft nicht einfach nur sagen, dass die Verwaltung Mist gemacht hat. Man muss das immer im Kontext betrachten.So ergibt sich ein Gesamtbild, da sind wir beim Thema Einordnung.

Andreas Schuler: Wie sollte das Lob von den Bürgern aussehen?

OB Burchardt: Es gibt immer wieder schriftliches Lob. Briefe beispielsweise, in denen steht: „Ich lebe hier sehr gerne“.

Jörg-Peter Rau: Herr Burchardt, zum Abschluss des Gespräches: Wenn Sie in die Zukunft von Konstanz schauen – was gibt Ihnen Grund zum Optimismus und was macht Ihnen Sorgen?

OB Burchardt: Mir bereitet Sorgen, ob wir in der Lage sind, die notwendigen Entwicklungen in der richtigen Geschwindigkeit einzulösen. Damit es sich jeder leisten kann, hier zu leben. Schneepflugfahren ist das plakativste Beispiel des vergangenen Jahres. Wir finden keinen, der Schneepflug fährt. Und noch ein Beispiel: Wir haben in den vergangenen Jahren eine Busfahrerin eingestellt. Im Aufsichtsrat fragte die Chancengleichheitsbeauftragte, warum nicht mehr Frauen eingestellt würden. Die Busbetriebe antworteten, dass sie alle eingestellt haben, die sich beworben hatten. Sprich: eine einzige Frau. Das sind Beispiele, aber sie bilden meine Sorge ab, dass Konstanz irgendwann da steht als eine Stadt, in der man gar keinen Wohnraum findet. Dann würden viele Leute nicht mehr kommen, die wir brauchen für unsere Zukunft. Was mir große Hoffnung macht ist, dass hier tolle Leute bleiben, weil sie sich hier ein Leben und eine Zukunft vorstellen können. Ich denke, wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten haben wir eine Energie, die für uns wirkt und die man lenken kann. Wenn die Energie wie in vielen anderen Städten nicht da ist, ist es wie bei einem Boot, bei dem der Motor hinten abfällt. Bei uns läuft der Motor vielleicht ein bisschen schnell, aber wir müssen nur klug lenken. Wir haben das alles selbst in der Hand, können das alles selbst entscheiden. Ich habe das Zutrauen, das wir das wie in den vergangenen Jahren miteinander und konstruktiv in die richtige Richtung bringen.

Jörg-Peter Rau: Wollen Sie die Stadt Konstanz in den Jahren 2020 bis 2028 auf diesem Weg führen und begleiten? Mit anderen Worten: Treten Sie in zwei Jahren wieder als Oberbürgermeister an?

OB Burchardt: Davon gehe ich aus, ja.

Andreas Schuler: Befinden Sie sich schon im Wahlkampf?

OB Burchardt: Ja, seit sechs Jahren. Hat mal ein Kollege so gesagt. Ich denke, das ist die richtige Auffassung für ein solches Amt.

