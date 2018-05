Konstanz Oben ohne in den Musiksommer: Die großen Konstanzer Festivals und Feste 2018 im Überblick

Campus-Festival, Weinfest, Rathausoper: Auch dieses Jahr gibt es tolle Open-Air-Veranstaltungen in Konstanz. Wir geben Ihnen einen Überblick, was unter dem freien Konstanzer Himmel alles los ist.

Mit Open See an diesem Pfingstwochenende startet Konstanz in die Festival- und Festsaison unter freiem Himmel. Bis September gibt es kaum ein Wochenende, an dem nichts geboten ist. Wir haben die Termine im Überblick und wünschen allen Besuchern viel Spaß!

Ab 18. Mai: Hörnle Open Air

Immer wieder freitags – wird es laut und lustig auf dem Hörnle, wenn der Platz vor dem Restaurant zur Freilichtbühne wird. Eintritt muss niemand zahlen, um in den Genuss der Musik zu kommen. Weitere Infos zu den angekündigten Musikern gibt es auf www.hoernle-konstanz.de.

18. bis 20. Mai: Open-See-Festival

Unter dem Motto Umsonst und Draußen lädt der Kulturladen wieder in den Stadtgarten ein. Es geht musikalisch und kulinarisch einmal um die Welt. Der Eintritt an allen Tagen ist frei. Auf www.kulturladen.de gibt es weitere Informationen.

26. Mai: GuteZeit-Festival

In der Bodenseearena kommen alle Freunde der elektronischen Musik auf ihre Kosten. Dieses Mal mit dabei: DJ Franz Zimmer alias Alle Farben und Techno-DJ Monika Kruse. Karten gibt es für 39 Euro und alle weiteren Infos auf www.gutezeit-festival.de.

1. und 2. Juni: Das Campus-Festival

Das Campus-Festival im Uni-Wald geht in die vierte Runde mit einer dritten Bühne und einer bunten Mischung aus DJs und Bands. Karten gibt es für 39,70 Euro, ermäßigte Tickets kosten 34,70 Euro. Weitere Infos sind auf unserer Übersichtsseite und auf www.campusfestival-kn.de zu finden.

Ab 14. Juni: Oper La Juive

Ab Juni verwandelt sich die Konstanzer Altstadt wieder in eine große Bühne, musikalisch begleitet von der Südwestdeutschen Philharmonie. Tickets kosten regulär 48 Euro, ermäßigte gibt es für 28 Euro. Wer mehr wissen möchte geht auf www.konstanzer-konzil.de.

21. Juni: Sommernachtsfest

Die Big-Band der HTWG Konstanz sorgt im Innenhof der Bibliothek mit Live-Musik für gute Stimmung. Mit Gegrilltem und Bier ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei.

5. Juli: Mainau Open Air

Für ein Open-Air-Erlebnis in besonderem Ambiente sorgt die Südwestdeutsche Philharmonie auf der Mainau: Im Schlossgarten können Besucher in Giuseppe Verdis „Nabucco“ eintauchen. Tickets sind ab 18 Euro zu haben und auf www.mainau.de erfährt man mehr zu diesem Event der klassichen Extraklasse.

14. Juli: Neuwerk-Sommerfest

Mit seinem abwechslungsreichen Programm zählt das Sommerfest der Genossenschaft Neuwerk zu einem der beliebtesten Live-Events. Bei einem musikalischen Cocktail aus Rock, Pop, Indie und Punk-Konzerten ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Auf der Homepage www.neuwerk.org kann man mehr erfahren.

25. bis 28. Juli: Konstanzer Weinfest

Der Musikverein Wollmatingen eröffnet am Mittwoch (25. Juli) das traditionelle Weinfest auf dem Stephansplatz. Mit dabei sind auch die Froschenkapelle Radolfzell und Papis Pumpels. Der Eintritt kostet ab diesem Jahr drei Euro. Mehr dazu ist auf www.weinfest-konstanz.de zu lesen.

8. bis 10. August: Stadtgartenfest

Hier beginnt das Aufwärmen für das Seenachtfest oder das Fantastical: Das Stadtgartenfest findet zum ersten Mal statt und löst die Konstanzer Sommernächte ab. Die Veranstalter versprechen ein vielfältiges Programm mit Musik, Comedy und Kulinarik. Der Eintritt ist frei.

10. bis 12. August: Das Fantastical

Das Fantastical im Kreuzlinger Seeburgpark ist vor allem bei Familien beliebt. Wie im vergangenen Jahr gibt es Kinderaktionen, Musik und Kulinarik. Der Eintritt ist Freitag und Sonntag frei, am Samstag kostet er 10 Franken - so steht es auch auf www.fantastical.ch.

11. August: Seenachtfest

Beim Konstanzer Seenachtfest mit neuem Veranstalter gibt es auf Klein Venedig Party, in der Hafenstraße stehen Kunst und Kreativität im Vordergrund und die Seestraße wird zur Familienmeile. Alle Infos dazu lassen sich auf www.seenachtfest2018.de finden.

Ab 15. August: Rathausoper

Der Rathaushof wird wie in den vergangenen Jahren zur Opernbühne. In diesem Jahr wird Mozarts „La clemenza di Tito“ aufgeführt. Karten kosten zwischen 18 bis 34 Euro und sind ab 24. Juli im Kulturzentrum oder unter www.rathausoper.de erhältlich.

25. August: Bodensee Ahoi

Diesen Termin sollten sich alle Schlagerfans im Kalender rot anstreichen. Mit dabei im Bodenseestadion sind Beatrice Egli, Markus Becker, Achim Petry, Chris Metzger und die Holzhauermusik Radolfzell. Das Tagesticket ist für 34 Euro haben. Über www.bodensee-ahoi.de kommt man an die Karten.

31. August bis 2. September: Wollmatinger Dorffest

Der Engelsteig wird auch dieses Jahr wieder zur Festmeile, unter anderem mit dem Wollmatinger Musikverein. Nachdem das Fest zwei Jahre nicht stattfand, konnten die Wollmatinger 2017 wieder feiern. Eintritt wird hier nicht verlangt.

15. September: Kantinale

Der krönende Abschluss der Festivalsaison findet in der Kantine statt. Bei freiem Eintritt gibt es ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen. Mit Kinder-Aktionen, Konzerten und anschließender Party in der Kantine.