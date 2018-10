Liebe Tracy, auch wir vom SÜDKURIER gratulieren Dir sehr herzlich! Bist Du denn inzwischen wieder zurück in Konstanz?

Ich bin aktuell bei meiner Mutter, nicht in Konstanz. Nach so langer Zeit war es mir wichtig, die Familie wieder in die Arme nehmen zu können. Ich bin ein totaler Familienmensch. Während der vergangenen drei Wochen hatten wir überhaupt keinen Kontakt bis auf eine Flaschenpost. Unter dem Strich war es aber auch mal schön, über einen längeren Zeitraum ohne Handy zu leben.

Wie fühlt sich das an, so kurz nach dem Sieg bei „Love Island“?

Ich hätte nicht mit dem Sieg gerechnet und bin total überwältigt. Ich bin sehr gespannt was jetzt kommt.

Werden „Tracellino“ dann demnächst in Konstanz zu sehen sein? Oder was sind eure Pläne für die Zukunft?

Da lassen wir uns komplett überraschen, ich bin sehr spontan und offen für alles was jetzt kommt, ob ich etwa nun nach Gladbach ziehe zu ihm, oder er zu mir nach Konstanz, das lassen wir alles langsam auf uns zukommen. Ich sage immer: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Weißt Du schon, ob Du Dein Jura-Studium wieder aufnimmst?

Geplant ist das auf jeden Fall. Ich will Ende Oktober wieder mit dem Studium weiter machen im 4. Semester Jura in Konstanz.

Wie fandest du den Wink von Marcellinos Mama mit den Babyschuhen? Könnte er wirklich der Vater Deiner Kinder werden, irgendwann?

Das kann man noch nicht so sagen – vielleicht in ferner Zukunft, wir werden uns überraschen lassen, lassen uns Zeit und lassen alles langsam auf uns zukommen.

Kannst du es Dir vorstellen, nun häufiger vor der Kamera zu stehen?

Man gewöhnt sich an die Kameras, lernt damit umzugehen und entwickelt sich auch weiter, ich war vorher noch in keinem TV-Format, daher war für mich alles neu. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, auch in Zukunft weiterhin vor der Kamera zu stehen.

Gab es schon viele Reaktionen aus Deiner Heimat am Bodensee und in Rottweil?

Ich habe in der Tat sehr viele Nachrichten bekommen, konnte bisher aber leider nur kurz aufs Handy schauen. Ich beantworte erst alles heute Abend in Ruhe. Es war sehr schön, viele Glückwünsche von Freunden und Bekannten zu bekommen.

Wie war sich vor der Kamera zu verlieben und vielleicht den Mann deines Lebens zu finden?

Anfangs war das mit den Kameras sehr ungewohnt, eine ganz neue Situation für mich, aber ich muss sagen, wenn man sich verliebt, vergisst man alles um sich herum. Man vergisst dann sogar wo man ist. Wir haben uns nur noch auf die konkreten Momente eingelassen und haben das Drumherum komplett ausgeblendet. Aber bis wir soweit waren, hat das natürlich eine ganze Weile gedauert.

War es Liebe auf den ersten Blick?

Vom ersten Gespräch unter vier Augen war klar, das ist er, wir sind auf der gleichen Wellenlänge.

Du wolltest in der Show die schönsten Zeiten Deines Lebens verbringen auf Malle – ist das im Rückblick gelungen?

Ich habe in diesem Moment Gänsehaut gerade bei dieser Frage, ich bin mit einer positiven Einstellung reingegangen, dass die Show dann so überwältigend schön wird, hätte ich nicht zu träumen gewagt. Es war viel schöner als erwartet. Ich bereue die Teilnahme daher auf keinen Fall.

Die Teilnahme war ja eine Idee Deiner Mutter – bekommt sie auch was vom Gewinn ab?

Die Idee zur Teilnahme an der Show kam von einer Freundin meiner Mama, die mich dann überzeugte. Meine Mutter bekommt auf jeden Fall was von dem Gewinn ab, das ist mir ganz wichtig, ich teile sehr gerne.

Willst Du auf Social Media nun durchstarten?

Ja, ich wurde von den Fans so toll unterstützt, daher ist es mir wichtig, was zurückzugeben. Somit werde ich Social Media in Zukunft weiter intensiv pflegen, und auch einzelne Leute direkt anschreiben und Danke sagen.

Fragen: Tobias Kaiser

