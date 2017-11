Konstanz Öffentliches Geld, öffentliches Wissen: Warum Konstanzer Professoren gegen ihre Uni klagen und der Fall bis vor das Bundesverfassungsgericht geht

Aus Steuergeldern finanziertes Uni-Wissen sollte auch öffentlich zugänglich sein – oder? Mit dieser Frage beschäftigen sich nun die Richter in Karlsruhe. Es geht um nicht weniger als das Urheberrecht und die Zukunft des Wissenschaftsbetriebs. Wir erklären die Hintergründe.

Die Universität Konstanz als Beklagte, 17 ihrer Hochschullehrer als Kläger. Es ist ein ungewöhnlicher Fall, dessen Ausgang Konsequenzen für den Wissenschaftsbetrieb in ganz Deutschland haben wird. Zuletzt trafen die beiden Parteien vor dem Verwaltungsgericht in Mannheim aufeinander, das den Fall nun an das Bundesverfassungsgericht weitergegeben hat. Es geht um nicht weniger als das Urheberrecht und die Zukunft des Wissenschaftsbetriebs – und darum: Wenn Wissenschaft aus öffentlichen Geldern finanziert wird, muss dann auch das erarbeitete Wissen öffentlich und kostenlos zugänglich sein?

Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick