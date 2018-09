Der Festumzug setzt sich in Bewegung

Bild: Schuler, Andreas

Das gigantische Fest auf dem Gelände Klein Venedig dauert bis 3. Oktober. Veranstalter rechnet mit 100 000 Besuchern. Nach dem Festumzug der traditionelle Fassbieranstich

Um 17 Uhr ging es los: Rund 1300 Teilnehmer setzen sich am Münster in Bewegung Richtung Festgelände. Viele hundert Zuschauer säumten die Strecke.

Jung und Alt

Bild: Schuler, Andreas

Auf den Wägen des Umzugs fanden sich alle Generationen. Auf unserem Bild sind die Konstanzer Frichtle zu sehen.

Stärkung für die Zuschauer

Bild: Schuler, Andreas

Einige Teilnehmer des Umzuges verteilten fleißig Gratisbretzeln und Gratisgemüse.

Das Traumpaar

Bild: Schuler, Andreas

Vera und Thomas Wieland sind in diesem Jahr Miss und Mister Oktoberfest. Unter zahlreichen Bewerbungen wurde das Paar von der Finanzkanzlei am See, der Trachtenscheune in Ernatsreute und Festwirt Hans Fetscher einstimmig gewählt.

Hendl und Maß

Bild: Schuler, Andreas

Bereits zum Auftakt des 17. Deutsch-Schweizer Oktoberfestes gestern Abend floss das Bier in Strömen. Dazu wurden fleißig Haxn und Hendl verspeist.

Fassanstichgewinner

Bild: Schuler, Andreas

Der Kreuzlinger Stadtpräsident Thomas Niederberger setzte sich im Fassbieranstichwettbewerb klar gegen den Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt durch.

O'zapft is!

Bild: Schuler, Andreas

Nach dem Fassbieranstich versammelte sich die Prominenz auf der Bühne und eröffnete feierlich die rund dreiwöchige Bierseeligkeit auf Klein Venedig.

Der Chef persönlich

Bild: Schuler, Andreas

Festwirt Hans Fetscher (rechts hinten) kam auf einer Kutsche aufs Festgelände. Ihm gegenüber Vera und Thomas Wieland, Miss und Mister Oktoberfest.

