An Glühweinbuden, aus dem Radio, unterm Tannenbaum – in diesen Tagen trällern allüberall Weihnachtslieder durch die Dezemberluft. Alle Jahre wieder kommt eben das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Noch viel öfter – nämlich mindestens einmal pro Woche – kommt die Müllabfuhr. Zugegeben, ein etwas harter Übergang, doch in diesem Jahr frohlockten einige der Mitarbeiter der Technischen Betriebe: "O du Fröhliche."

Es war eine stille Nacht, heilige Nacht, als sie sich aufmachten zur Arbeit. In der Ferne ruhte der See ganz bestimmt noch still und starr. In der Sierenmoosstraße angekommen, freute sich das Team, dass es eben gerade dort sein Geld verdient, wo wir Menschen sind. Eine Restmüll- und eine Biotonne fielen dank ihrer kreativen Dekoration auf. Die bestand aus zwei Geschenken für die fleißigen Helfer der Stadt. Der Hausherr dachte sich wohl, frei nach Kling Glöckchen: "Bring' euch milde Gaben, sollt' euch dran erlaben." So herrschte wirklich fröhliche Weihnacht überall.

Nehmen wir uns alle doch ein Beispiel daran und beschenken die meist unsichtbaren Helfer, die das ganze Jahr über für uns da sind. Hängen ein Päckchen an die Tonne und denken: "Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freun! Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserm Hause sein!" – oder vor dem Hause.

Frohe Weihnachten!