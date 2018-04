Konstanz Nur ein Schälchen pro Mensa-Essen: Konstanzer Uni-Studenten ärgern sich über Abschaffung der Selbstbedienung

Weil die Mensa der Universität Konstanz ihr Konzept umgestellt hat, dürfen Studierende sich bei den Beilagen nicht mehr selbst bedienen, sondern erhalten sie portioniert. Die Studierenden ärgern sich über die Neuerung, denn auch die Portionen sollen kleiner geworden sein.

Aufgetürmte Spätzle-Berge auf einer Portion Linsen und Pommes, die ein Schnitzel unter sich verstecken, das sind Bilder der Vergangenheit in der Mensa an der Uni Konstanz. Seit Mitte März dürfen sich die Mensagänger nicht mehr selbst Beilagen schöpfen, sondern diese werden in Schälchen portioniert ausgegeben.

An anderen Universitäten ist das neue System längst Normalität

Diese Umstellung sorgt vor allem bei den Studenten für einen Aufschrei. "Nicht nur die Portionen sind kleiner geworden und man kann sich beim früheren Wahlessen nicht mehr selbst schöpfen", ärgert sich Student Jakob, "mich stört, dass die Portionen jetzt einheitlich sind und deswegen einige nicht satt werden, während es anderen zu viel ist." Er erklärt, dass die Umstellung eine versteckte Preiserhöhung darstellt, da für den gleichen Preis weniger Essen angeboten wird.

Trotzdem gibt es auch positive Rückmeldungen hinsichtlich der Umstellung. "Die neuen Namen der Menüs finde ich sehr innovativ", lobt ein Doktorand des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. Auch zwei Studentinnen, die an ihrer Abschlussarbeit schreiben, finden es völlig normal, dass man seine Beilagen nicht selbst schöpfen darf. "Wir studieren eigentlich in Weingarten, da ist das schon immer so", erklären Franziska und Miriam.

Gastronomie-Leiter: Wollen Wartezeiten an der Essensausgabe verkürzen

Doch was steckt hinter dieser Umstellung? Man könnte fast vermuten, dass eine Marketingfirma das neue Konzept aufgestellt hat. Das frühere Stammessen, dass fertig angerichtet auf einem Band an die Mensabesucher gelangt, heißt jetzt "hin & weg" und symbolisiert den Grundgedanken der Umstellung. "Die Funktion des Selbstschöpfens fällt weg, da wir den unterschiedlichen Bedürfnissen der Gäste gerecht werden und vor allem die Wartezeiten an der Essensausgabe verkürzen wollen", erklärt Marco Abe, Leiter der Hochschulgastronomie Seezeit. "Es gab Anfang der 2000er Jahre Überlegungen, die Mensa Gießberg komplett zu einer Selbstbedienungs-Mensa umzugestalten", sagt er. Die Umsetzung wurde verworfen, nur die Selbstbedienung bei den Beilagen blieb. Zusätzlich fiel der sogenannte Nachschlag weg. Hungrige Gäste, die früher das Stammessen gewählt haben, konnten nochmal eine kleine Portion nachholen.

Menüs sollen besser zusammenpassen

Dafür wird beim neuen "Seezeit-Teller" der Service geboten, dass ein komplettes Menü ausgegeben wird. Bei der sogenannten KombinierBar können die Beilagen selbst ausgesucht werden. Diese beiden Menüs werden auch in der Mensa Ravensburg und in der Mensa Weingarten seit März angeboten.

Mit der Umstellung versucht Seezeit auch auf die Kritik einzugehen, dass vegetarische Menüs in der Vergangenheit oft nicht zusammenpassten. So konnte man beispielsweise Bandnudeln mit Ratatouille als Hauptspeise und Kartoffeln oder Penne als Beilagen wählen. Elisabeth Allmendinger, Studentin der Politikwissenschaft, hat diese Veränderung notiert und meinte: "Es gibt jetzt auch neue Kreationen, wie zum Beispiel gebratener Reis mit Gemüse und Minzjoghurt, das gab es davor noch nie."

Großküche benötigt eine Million Kilowattstunden Strom pro Jahr

Für die Umstellung spricht ebenfalls der ökologische Fußabdruck der Mensa, die als Großküche eine Million Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht. "Wir haben einen Zusammenhang zwischen der Selbstbedienung bei den Beilagen und den Speiseabfällen erkannt", erklärt Abe. Hier möchte das ganze Team ansetzen, denn obwohl die Speisereste an ein Biogas-Unternehmen aus der Region geliefert werden, ist es verständlich, dass so wenig Abfälle wie möglich produziert werden sollen.

Pasta-Bar hat künftig in den Prüfungsphasen auch samstags offen

Der aktuellen Umstellung gingen einige andere Veränderungen voraus. Die Mensa befindet sich im 50 Jahre alten Bauwerk der Uni, so war die Komplett-Renovierung 2008 nötig, um die Großküche auf den neuesten Stand zu bringen. 2012 kam eine berühmte Einrichtung dazu, die Pasta-Bar Al stuDente. Umgebaut aus einem alten Kühlhaus, war die Bar als To Go Ausgabe gedacht. Das heißt, die Gäste können für den schnellen Hunger eine Box gefüllt mit Nudeln und Soße mitnehmen. Als nächster Schritt ist keine bauliche Maßnahme geplant, sondern ein kleines Experiment. Al stuDente soll testweise an drei Samstagen in der Prüfungsphase im Sommersemester geöffnet werden.