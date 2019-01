Die Mängelliste, die der Brandschutzbeauftragter dem Hallenbesitzer bei mehreren Begehungen übergab, ist tatsächlich lang – und sie wurde immer länger. "Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn sich der Beauftragte verabschiedet, ihm noch drei weitere Forderungen einfallen", sagt Schächtle. Umfassende Kritik üben Feuerwehr und Baurechtsamt am Gebäudedach. Der Dachaufbau bestehe aus Trapezblech, Styropor als Dämmung und einer Dachabdichtung aus Bitumen. Die verwendeten Dämmstoffe seien mit hoher Wahrscheinlichkeit brennbar und vermutlich "heiß abtropfend", so das Schreiben der Stadtverwaltung. Allerdings bescheinigt ein Brandschutzbeauftragter Schächtle, der sich im Rahmen einer TÜV-Überprüfung äußerte, dass wegen des Flachdachs keine unmittelbare Gefahr für Gäste der Einrichtung bestehe.

Schächtle zählt viele weitere Punkte auf, die die Feuerwehr beanstandet. So verlangte der Brandschutzbeauftragte, dass bei Veranstaltungen jeweils drei Feuerwehrleute als Brandwache zugegen sein müssten und diese auch mit Atemschutz ausgestattet sein sollten.Als Schächtle dieses Personal stellt, sei die Forderung erweitert worden: Solange die Feuerwehrleute nicht von Beginn an mit Schlauch und Löschkapazitäten ausgestattet seien, reiche dies nicht aus.Weitere Forderungen waren, dass die Fenster aus den Toilettenräumen entfernt werden müssten, da die Gefahr bestehe, dass Flammen aus den Fenstern schlagen und somit Menschen auf dem direkt anliegenden Fluchtweg gefährden könnten. Schächtle hat inzwischen reagiert und die Fenster mit Dämmmaterial verschlossen.

Der Anlass der Überprüfung war schlicht: Zwei Jahre lang hatte Achim Schächtles Sohn die Veranstaltungen in der Alten Schachtel betrieben, nun sollte ein neuer Betreiber den Betrieb unter dem Namen Club Aurora übernehmen. Wegen der Neukonzessionierung fand die Brandschutzüberprüfung statt. Die Verwunderung war groß bei AchimSchächtle. Denn erst 2016 hatte es eine Brandschutzbegehung durch die Feuerwehr gegeben, zu dem Zeitpunkt seien aber nur Kleinigkeiten bemängelt worden – kein Vergleich zur jetzigen Forderungsliste. Was ihn am meisten ärgert, ist sein Eindruck, dass es nicht darum gehe, die konkreten Forderungen zu erfüllen, sondern vielmehr darum, eine Wiedereröffnung zu verhindern.

Diesem Eindruck widersprechen sowohl die Stadtverwaltung als auch die Feuerwehr. "Den Mitarbeitern geht es gewiss nicht darum, einen Club zu verhindern, sondern um die Gesundheit, womöglich sogar um das Leben der Nutzer und Gäste der Einrichtung", schreibt Walter Rügert, Pressesprecher der Stadt, in einer Stellungnahme. "Würden die städtischen Mitarbeiter solche Gefahrenpunkte ignorieren, wären sie für entstehende Schäden persönlich haftbar." Auch Feuerwehrkommandant Bernd Roth sagt im Gespräch mit dem SÜDKURIER klar, dass es nie die Absicht gewesen sei, den Veranstaltungsbetrieb in der Alten Schachtel zu verhindern.

Wie ist die Erfahrung von anderen Betreibern von Konstanzer Einrichtungen?

Auch andere Betreiber berichten von aktuell sehr hohen Ansprüchen im Brandschutz, die so bisher nicht gefordert gewesen seien. Konkret will sich jedoch niemand äußern, auch aufgrund der Befürchtung, das eigene Brandschutzkonzept könne gekippt werden.



Als ungerecht empfindet Schächtle, dass etliche andere Discotheken im Industriegebiet ähnlich konstruiert seien wie sein Gebäude, dort Stadtverwaltung und Feuerwehr jedoch keine Änderungen verlangten. Die Gefahr eines Brandes sei dort ebenso gegeben wie in seiner Einrichtung.



AchimSchächtle hat inzwischen Widerspruch gegen die Nutzungsuntersagung eingelegt, der Vorgang wird nun dem Regierungspräsidium Freiburg vorgelegt.



Doch auch im Fall, dass Schächtle mit seinem Widerspruch Erfolg hätte, könnte er am Ende als Verlierer dastehen: "Bis hier eine Entscheidung gefällt ist, ist mein Betreiber ohnehin pleite, es geht schließlich auch um eine Existenz."