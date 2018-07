Die Altenpflege in Konstanz ist ein Feld von Großbaustellen, das zeigt der aktuelle Bericht der Stadt Konstanz dazu. Es fehlt vor allem an Plätzen für die Kurzzeitpflege und die Pflege, wenn ein Angehöriger wegen Krankheit oder Urlaub verhindert ist, es fehlt an 24-Stunden-Plätzen und an Fachkräften. Im Sozialausschuss gab es unterschiedliche Meinungen, welcher Rolle künftig den sorgenden Gemeinschaften, also den auch bürgerschaftlich getragenen Hilfs- und Unterstützungsnetzwerken in den Quartieren zukommt. Bürgermeister Andreas Osner regte Meilensteinplanungen in einem Handlungsprogramm an. Dazu müsste der Gemeinderat aber Gelder für zusätzliche Stellen freigeben. Der Bürgermeister will ein Konzept dazu vorlegen.

Es ist ein sehr übersichtlich gestaltetes 55-Seitenwerk, das klar auflistet, was Konstanz noch alles machen muss, um die Lage für Pflegende und Pflegebedürftige zu verbessern. Die Altenhilfeberatung zählt zehn Handlungsfelder auf, darunter drei, die sie selbst als „Notbaustellen“ bezeichnet, und eines, das sie mit „Großbaustelle“ benennt. Dabei ist eines klar: Die Zahl der Pflegebedürftigen wird steigen, nach der rechnerischen Prognose von 2500 im Jahr 2015 auf rund als 3100 im Jahr 2035.

„Die Zukunft wird die Vielfalt sein“, sagte Claudia Richter von der Altenhilfeberatung der Stadt im Sozialausschuss. Vielfältige Betreuungs-Angebote eröffneten die Möglichkeit, Mitarbeiter mit vielfältigen Bedürfnissen einzusetzen. Es müsse dann nicht immer die Arbeit zu 100 Prozent im Schichtdienst sein. Die Stadt müsse jetzt die Initiative ergreifen, um diese Angebote zu schaffen. „Wir haben das lange Zeit dem Pflegemarkt überlassen.“ Bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften geht Konstanz gerade einen großen Schritt voran (siehe Infokasten).

Auch bei der Planung neuer Quartiere wird darauf geachtet, den Rahmen für die auch bürgerschaftlich getragene sorgende Gemeinschaft zu schaffen, etwa durch neue Formen des gemeinschaftlichen Zusammenwohnens. Claudia Richter geht davon aus, dass die sorgende Gemeinschaft unumgänglich ist. „Wir werden in 20 Jahren nicht mehr in der Servicegesellschaft leben wie heute. Wir werden andere Lösungen finden müssen.“

Petra Böhrer von der Altenhilfeberatung wies auf die bisher hohe Bedeutung der Angehörigen in der Pflege hin. „Das ist der größte Pflegedienst, den es gibt.“ Es gelte genau hinzusehen, was die Menschen brauchen, damit sie durch die Belastung nicht selbst krank werden. Doch es fehlt noch an einigen Bausteinen, die für Entlastung sorgen könnten.

Krisenherd Kurzzeitpflege: Es stehen in Konstanzer Heimen gerade zwei ausdrücklich ausgewiesene Plätze für die Kurzzeitpflege zur Verfügung. Sie sind wichtig für pflegende Angehörige, die eine Auszeit planen oder selbst krank werden, oder auch für Menschen, die nach einem Krankenhausaufenthalt Übergangshilfen brauchen, die in den eigenen Vierwänden nicht möglich sind.

Neue Pflege WGs Konstanz ist dabei, ambulante Pflege-Wohngemeinschaften für jeweils acht Personen zu schaffen. Im Oktober diesen Jahres soll im Erich-Bloch-Weg dieses neuartige auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Angebot öffnen. Hinter dem Projekt stehen die Spitalstiftung und der Spar- und Bauverein. Im November soll dann die WG in der Talgartenstraße in Betrieb gehen, auch hier hat die Spitalstiftung die Regie. Eine weitere WG ist in der Ortsmitte von Dettingen für 2020 geplant. Die Caritas, die Altenhilfe und die Wohnungsbaugesellschaft Konstanz engagieren sich dort.

