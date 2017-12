Konstanz Noch eine Bahnhof-Baustelle: Auch in Konstanz-Petershausen droht Verspätung

Noch eine Bahnhof-Baustelle: Auch in Konstanz-Petershausen droht Verspätung

Eigentlich sollte die Station 2018 barrierefrei sein – doch jetzt ist klar, dass der Bau der neuen Bahnsteige frühestens im Herbst beginnt. Diesmal ist ein geändertes Planungsrecht die Ursache. Wir erklären, was das für die Fahrgäste konkret bedeutet.

Nicht nur am Hauptbahnhof, auch in Petershausen müssen Bahnfahrer deutlich länger als erwartet auf einen barrierefreien Zugang zum Zug warten. Die Deutsche Bahn und die Stadtverwaltung haben bestätigt, dass auch die zeitwichtigste Station im Stadtgebiet von Verzögerungen betroffen ist. Während die Stadt aber noch von einer Fertigstellung im 2. Quartal 2018 ausgeht, nennt die Bahn den Herbst 2018, und zwar für den Baubeginn. Diesmal ist nicht die Ausschreibung das Problem, sondern ein geändertes Planungsverfahren: Nötig ist jetzt ein Planfeststellungsverfahren, das gegenüber dem früheren Vorgehen aufwendiger und langwieriger ist. Was bedeutet das?