Konstanz Nicht nur für Touristen: Der neue Einkaufsführer für Konstanz ist da

Der Treffpunkt Konstanz hat seinen Einkaufs- und Genussführer neu aufgelegt. In hoher Auflage ist er ein praktischer Begleiter voller Informationen auch jenseits von Shoppen und Ausgehen.

Wenn Andrea Riegel und Ekkehard Greis die 46 Seiten durch ihre Finger rauschen lassen, sind sie richtig zufrieden. Der neue Einkaufs- und Genussführer, den die beiden Vorstandsmitglieder des Treffpunkt Konstanz in Händen halten, macht sie ein wenig stolz. Genau so dick, dass er eine Fülle von Informationen vermittelt und zugleich genau so handlich, dass er noch in jede Tasche passt: So ist sie geworden, die neue Auflage mit über 170 Einträgen von Geschäftsleuten aller Branchen. Und sie umfasst sehr viele weiteres hilfreiches Wissen: Stadtpläne von Innen- und Gesamtstadt, Bus-Liniennetz, Parkplätze und -häuser, Kultureinrichtungen.

Seit 16 Jahren gibt der Treffpunkt seinen Einkaufsführer heraus, und Andrea Riegel schmunzelt über viele Versuche in anderen Städten, das Konzept zu kopieren. In Konstanz setzen die Macher auf eine aufgeräumte Optik mit einheitlich gestalteten Text- und Bildeinträgen. Für Treffpunkt-Mitglieder ist die Aufnahme in den Textteil im Beitrag bereits inbegriffen – ein guter Grund, der Vereinigung beizutreten, findet Ekkehard Greis. Und tatsächlich gebe es jedes Mal, wenn der Führer neu aufgelegt wird, ein paar neue Betriebe in den Reihen des Treffpunkt. Und es sind nicht nur Händler und Gastronomen, auch Dienstleister wie Werbeprofis finden sich in den 57 Rubriken der Broschüre.

70 000 Stück hat der Treffpunkt – natürlich vor Ort in Konstanz, bei werk zwei Print+Medien – drucken lassen. Die Frage stelle sich gar nicht, ob es eine gedruckte Broschüre oder ein Internet-Angebot geben soll, sagt Andrea Riegel. Der Treffpunkt setzt auf beides, denn auch der Konstanz-Finder als ein gemeinsam mit dem SÜDKURIER Medienhaus entwickeltes Online-Angebot gilt als Vorzeigeprojekt der Interessenvereinigung. Den neu erschienenen Einkaufsführer erhalten Interessenten ab sofort kostenlos bei teilnehmenden Geschäften, bei der Tourist-Information und an der Info im Lago, das damit ausdrücklich auch auf die Angebote jenseits des Einkaufszentrums aufmerksam macht. "Das", sagt Ekkehard Greis, "ist nur eines von vielen Zeichen für das gute Miteinander."