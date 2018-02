Konstanz Nicht nur Schweizer sind für die berüchtigten Staus in der Innenstadt verantwortlich: Auf jeden zweiten Konstanzer kommt ein Auto

Auto-Städteatlas 2018 gewährt einen tiefen Einblick in die mobile Welt der Deutschen. Konstanzer Autos sind im Schnitt 9,2 Jahre alt

Kaiser Wilhelm II. war sich um 1900 absolut sicher: "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." Dabei gibt es nicht viele Erfindungen, die die Menscheit so intensiv beeinflusst haben, wie die des Nikolaus Otto, 1832 Holzhausen geboren, 1891 in Köln gestorben. Ihm gelang am Ufer des Rheins eine bahnbrechende Erfindung, er entwickelte 1876 in der Gasmotorenfabrik Köln-Deutz den Vier-Takt-Gasmotor und 1884 den Vier-Takt-Benzinmotor. Der Ottomotor verdrängte auf seinem atemberaubenden Siegeszug über die ganze Welt die von Tieren angetriebenen Göpel, die Windmühlen, die Kolbendampfmaschinen, die Gaskraft- und Heißluftmaschinen. Jetzt war die Zeit reif für Benz´ und Daimlers erste Automobile.

3,3 Unfälle pro 1000 Einwohner

Auch in Konstanz ist das gute, alte Auto ein tägliches Thema. Der Internetanbieter kfzteile24 hat eine nun detailreiche Studie zum Thema Automobilität in Deutschland vorgelegt auf der Basis der Daten der statistischen Landesämter. Für Konstanz bringt diese Studie diese Ergebnisse ans Licht: In der Konzilstadt kommen 557 Autos auf 1000 Einwohner. Das Lieblingsmodell der Konstanzer ist die Kompaktklasse, das zweitbeliebteste der Kleinwagen. Die Autos sind im Durchschnitt 9,2 Jahre alt. Die Gesamtanzahl der Leichtverletzten nach Straßenverkehrsunfällen beträgt 3,3 pro 1000 Einwohner – damit schließt Konstanz im Deutschland weiten Vergleich gut ab. 69 Prozent der Fahrzeuge werden mit Benzin angetrieben, 29 Prozent mit Diesel. Über einen Hybridantrieb verfügen 0,9 Prozent der Fahrzeuge, 0,4 fahren elektrisch. 0,25 Carsharing-Fahrzeuge fallen auf 1000 Einwohner.

19,5 Prozent der Konstanzer haben einen Führerschein. Auf 1000 Fahrer kommen 15 Straßenverkehrsunfälle mit Leichtverletzten. Knapp unter der Hälfte der Führerscheinbesitzer sind männlich. Anders sieht es bei den Neuerwerbungen aus: Jährlich machen 2,2 Prozent der Männer einen Führerschein, bei den Frauen ist der Anteil hingegen nur bei 1,3 Prozent.