Frauen aus Osteuropa sollen in ganz normalen Wohnhäusern in Konstanz als Prostituierte arbeiten. Der SÜDKURIER folgte diesen Hinweisen und hat die Spuren der Frauen bei einer Online-Erotik-Suchmaschine entdeckt. Inzwischen ermittelt auch die Polizei, in zwei Fällen wurde Strafanzeige gestellt.

Etwa ein Jahr ist es her, als der SÜDKURIER über eine gängige Form der illegalen Prostitution in Konstanz berichtete. Über eine Erotik-Suchmaschine boten Frauen ihre Dienste an und luden dazu in Hotelzimmer.Die Polizei bestätigte, dass entsprechende