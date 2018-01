Konstanz Nicht mehr zeitgemäß? Konstanzer FDP will weniger Wahlplakate und stößt auf offene Ohren

Die Stadtverwaltung Konstanz begrüßt den Vorschlag zur Reduzierung der Wahlplakate. Rechtlich sind ihr im Wahlkampf allerdings enge Grenzen gesetzt. Jetzt sollen Gespräche mit den Orts- und Kreisverbänden der Parteien eine Lösung bringen.

Nach den jüngst erfolgten Sondierungsgesprächen sieht es danach aus, als ob die Konstanzer Bürger nicht kurzfristig und außer der Reihe noch einmal an die Urne treten müssen. Die Gespräche zwischen CDU, CSU und SPD sind zumindest auf einem vorstellbaren Weg hin zu einer neuen Großen Koalition im Bund. Dabei ist vielen Menschen die Wahl selbst weniger ein Dorn im Auge, als die über Wochen mit Plakaten der Parteien zugepflasterten Straßen. Die FDP-Fraktion im Gemeinderat will prüfen lassen, ob die Flut an Plakaten "in Zeiten von Internet und sozialen Medien noch zeitgemäß ist".

Zu teuer und ohne Effekt

Nach dem Antrag der FDP wird die Verwaltung am Donnerstag, 18. Januar, im Ratssaal über den rechtlichen Rahmen sowie die Praxis in Konstanz und anderen Gemeinden informieren. Die FDP hatte argumentiert, dass die vielen Plakate vor der Bundestagswahl und den Gemeinderatswahlen der Vergangenheit unnötig Geld kosten "und der Effekt auf die Entscheidung der Wähler sehr gering ist". Nun soll gemeinsam mit weiteren Gemeinderatsfraktionen eine Debatte über die künftige Verfahrensweise angeregt werden.

Bis zu 2000 Plakate pro Wahlkampf

Die Stadt begrüßt in einer Stellungnahme eine Reduzierung der Wahlplakate zwar, "schon deshalb, weil die Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum geringer sind". Straßenrechtlich könnte diese Reduzierung allerdings nicht angeordnet werden, da Parteien ab sechs Wochen vor den jeweiligen Wahlen privilegiert behandelt werden. Die Stadt könne deshalb nur auf den Verteilungsmaßstab und eine angemessene Obergrenze einwirken – derzeit liegt sie bei 220 Wahlplakaten im Format Din A 1 je Partei, was zu 1000 bis 2000 Plakaten im Stadtgebiet führe.

Andere Gemeinden im Land verfolgen eine ähnliche Verfahrensweise beim Zulassen von Wahlplakaten. Die Stadt empfiehlt nun, gemeinsam mit Vertretern der Orts- und Kreisverbände der Parteien eine moderierte Reduzierung der Plakate. Hierzu sollen die Vertreter drei Monate vor der kommenden Wahl eingeladen werden. Voraussichtlich wäre dies die Gemeinderatswahl im kommenden Jahr.