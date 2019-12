Ist es gerechtfertigt, sich als Kommune neu zu verschulden, um in den Klimaschutz investieren zu können? Diese Frage stand hinter der Debatte im Finanzausschuss.

Grundsätzlich stehen die Stadträte hinter dem Beschluss zum Klimanotstand. Er solle aber nicht zur Symbolpolitik werden, so der einhellige Wunsch. Die Stadträte gingen kritisch mit dem von der Verwaltung vorgelegten Klimapaket um.

Einnahmen werden geringer, Kosten höher

Die Stadt wird ohnehin in Zukunft mit Kreditaufnahmen leben müssen. „Die mittelfristige Finanzplanung sieht keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vor“, sagte Joachim Helff, Mitarbeiter der Kämmerei, in der Sitzung. Die Ursachen sind vielfältig: die Einnahmen über die Gewerbesteuer gehen zurück, die Ausgaben für den Klimaschutz steigen, die Kreisumlage wird voraussichtlich erhöht, die Kosten im Personalbereich werden steigen.

Ab 2021 müsse man damit rechnen, dass die Rücklage unter die Grenze von 4,8 Millionen Euro sinkt, die sogenannte Mindestliquidität, die gesetzlich vorgeschrieben ist.

Von der Hemmung, Kredite aufzunehmen

Nicht allen Räten schien die Idee, dass sich die Stadt künftig wieder verschuldet, vernünftig. Dorothee Jacobs-Krahnen (Freie Grüne Liste) monierte, dass ein Investitionsprogramm von rund 50 Millionen Euro ohnehin unrealistisch sei. Jan Welsch (SPD) wandte ein, dass die Konjunktur eine Verschuldung noch nicht erfordere. Simon Pschorr (Linke Liste) hingegen wies auf Vorteile hin: „Es steckt eine Chance darin, Kredite aufzunehmen, die man dann abschreiben kann.“ Finanzpolitisch sei es ohnehin das Gebot der Stunde: „Im Moment ist Geld haben teurer als Geld leihen“, so Pschorr angesichts der Zinspolitik.

Ja zum Klimapaket, aber bitte konkret

Auch das Klimapaket, das die Stadtverwaltung zur Abstimmung vorlegte, wollten die Räte nicht unkritisch durchwinken. In ihm sind etliche Maßnahmen enthalten, die den CO 2 -Ausstoß der Stadt möglichst verringern sollen. Unter anderem wird das Budget für die energetische Sanierung für öffentliche Gebäude erhöht, Bürger sollen zu Dach-Photovoltaikanlagen beraten werden, das Verkehrsmanagement soll verbessert werden. Kommunikativ will die Stadt aufrüsten: es soll einen Experten- und Bürgerrat geben, die Verwaltung hatte 150.000 Euro für ein Kommunikationskonzept geplant.

Maßnahmen nicht konkret genug

Kritik gab es daran, dass vielen die Maßnahmen nicht konkret genug scheinen. Mehrere Räte wiesen darauf hin, dass ein digitales Dokumentenmanagement für die Verwaltung zwar sinnvoll sei, aber nur bedingt mit dem Klimaschutz zu tun habe. Susanne Heiß (Freie Wähler) forderte, die Beschaffung eines digitalen Verkehrsleitsystem zu beschleunigen, da man damit tatsächlich die Innenstadt vom Verkehr entlasten könne.

Kommunikation bitte nicht zum Selbstzweck

Heftig kritisiert wurde auch das Kommunikationskonzept. Es sei völlig unklar, ob sich die geplanten Ansätze auf die CO 2 -Bilanz auswirkten, monierte Jürgen Ruff (SPD), andere Räte schlossen sich an. Die klassischen Methoden der Öffentlichkeitsarbeit wie Flyer- und Plakatwerbung kamen nicht gut an.

Aktionstage ja, Plakate nein

Hingegen konnten sich die Räte gut vorstellen, dass Erlebnistage zum Thema Klimaschutz auf dem Stephansplatz die Bürger eher animieren könnten, über das eigene klimarelevante Verhalten nachzudenken. Gabriele Weiner (Junges Forum) machte den Vorschlag, mehrfach im Jahr autofreie Sonntage anzubieten.

Mehrheitlich entschied der Ausschuss, lediglich 100.000 Euro für die Kommunikation in den Haushalt einzustellen. Insgesamt sollen 5 Millionen Euro für den Klimaschutz in den Haushalt eingestellt werden. Eine Summe von 900.000 Euro aus diesem Budget ist für noch nicht klar definierte Maßnahmen vorgesehen.