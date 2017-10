Konstanz Neustart für Konzertreihe

Die Neue Musik-Serie High Noon bekommt mit ihrem neuen Trägerverein Rückenwind. Das Auftaktkonzert mit dem Ensemble Ascolta gerät schon mal vielversprechend.

Alles ist still im Probenraum der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Nur der gleichmäßige Schlag eines Metronoms ist noch zu hören, bevor Andrew Digby, Posaunist beim Stuttgarter Ensemble "Ascolta", dieses schließlich auch stoppt und als letzter Musiker das Studio verlässt. Dann bricht schallender Beifall aus. Besser hätte der Neustart für die seit 2010 in Konstanz etablierte Konzert-Reihe "High Noon" nicht laufen können. Neuer Träger, neuer Raum, neues Logo und natürlich Neue Musik. Und mit dem Auftaktauftritt des Stuttgarter Ensembles "Ascolta" hat der Verein High Noon – Freunde Neuer Musik bei seinen knapp 50 Gästen ins Schwarze getroffen.

Alte Gewohnheiten hinterfragen

"Mich begeistert das, ich höre sowas sehr selten, man überwindet einfach auch mal alte Hörgewohnheiten. Aber man muss eben bereit sein, sich darauf einzulassen", erklärte der Besucher Bernd Sonneck. Auch eine andere Besucherin war begeistert: "Ich bin sehr angetan von den Künstlern, der Musik und der Performance. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung." Ascolta zeigte in seinem fast zweistündigen Konzert die Vielfalt zeitgenössischer Musik und brachte seine Instrumente dabei auf eine außergewöhnliche Art und Weise zum Einsatz.

So erschuf der Posaunist Andrew Digby in Robin Hoffmanns "Straßenmusik" mit einem rasanten Wechselspiel aus langen, kurzen, lauten und leisen Abfolgen regelrechte Tonkunstwerke, und in Elena Mendozas "Fremdkörper/ Variationen" setzte Gitarrist Hubert Steiner in einer spannungsreichen Komposition mit Violoncello (Erik Borgir), Klavier (Florian Hoelscher) und Schlagzeug (Julian Belli) unter anderem auch Trinkgläser, Glasflaschen oder einen Tafelschwamm ein und kreiiert so amüsante Rhythmusfolgen, die die Zuschauer zum Schmunzeln brachten.

Das Ensemble inszenierte Musik für die ganz kleinen Dinge des Lebens, für deren Musik wir im Alltag längst taub geworden sind. Dennoch ist Bernd Sonneck mit vielen anderen Besucher einer Meinung: Man kann es kaum beschreiben, man muss es gesehen und gehört haben. Nachdem Komponist und Schlagzeuger Ralf Kleinehanding die Konzertreihe "High Noon" mit Finanzierung durch das Stadttheater Konstanz begründet hatte, musste die beliebte die Reihe zuletzt stark unter finanziellen Kürzungen leiden und wurde schließlich von vier auf zwei Konzerte pro Jahr reduziert. Aus Musikern und Konzertbesuchern gründete sich der Verein High Noon – Freunde Neuer Musik, um die Reihe zu retten. "Die High Noon-Reihe bereichert das Konstanzer Konzertleben sehr, da Neue Musik in dieser Region sehr wenig gemacht wird. Wir haben zwar ein tolles Orchester hier, die spielen meist aber doch eher klassische Musik", sagt Ralf Kleinehanding, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. High Noon bringe "teilweise eine ganz fremdartige Musik und das ist wichtig und ein großer Beitrag hier am Bodensee, so etwas gibt es sonst hier nicht."

Verein bringt frischen Wind

Als neuer finanzieller Träger bringt die gemeinnützige Initiative frischen Wind in die Konzertreihe. So finden Konzerte nun nicht mehr in der Spiegelhalle, sondern im Studio der Südwestdeutschen Philharmonie statt, die dieses dem Verein kostenfrei zur Verfügung stellte. Außerdem spendierte der Konstanzer Kommunikationsdesigner Markus Junker ein neues Logo. Dennoch möchte Ralf Kleinehanding Altbewährtes beibehalten. So ist mit der Veranstaltungszeit Sonntagmittag, 12 Uhr, der Name High Noon immer noch Programm, und auch auf den "Aperitif", eine Zwölfton-Reihe, die jedes High Noon-Konzert eröffnet und dem Publikum Lust auf mehr machen soll, möchte der Komponist und Schlagzeuger auf keinen Fall verzichten. Speziell für das Ascolta-Konzert entschied er sich für eine ganz reduzierte Form, die jeden Ton nur ein einziges Mal vorkommen ließ und jedes Instrument in seiner Eigenheit hervorhob.

Voller Elan startet der mittlerweile 30 Mitglieder starke Verein in die Zukunft. Erste Vorsitzende Ina Callejas verriet dem SÜDKURIER, dass sowohl ein Jugendkonzert als auch weitere Konzerte 2018 geplant seien, deren Finanzierung aber noch offen sei. Beim kommenden High Noon-Konzert am 3. Dezember, finanziert durch die Stadt Konstanz und die Stiftung des Landesbands Baden-Württemberg, begrüßt der Verein die Violinistin Christina Burchardt und die Pianistin Kristín Kristjánsdottir. Auch Cellist Matthew Brooke ist im Gespräch.

Das Ensemble

Das siebenköpfige Ensemble Ascolta aus Stuttgart gibt es seit 2003. Das Septett hat sich der Neuen Musik verschrieben und mittlerweile 250 Werke uraufgeführt. Mit dem High Noon-Konzert startete das seit 2003 bestehende Stuttgarter Ensemble Ascolta unter der Leitung von Michael Alber und Florian Hoelscher eine Deutschland-Tournee: "Beschleunigt. Laut. Leise. Ensemble ascolta live in..." (lh/ebr)