von sk

Die Kriminalpolizei ermittle in dieser Sache wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz mit. Demnach habe der zunächst unbekannte Mann am Dienstag, 1. Oktober, gegen 16.30 Uhr in der Göbelbeckerstraße ein neunjähriges Mädchen angesprochen. Später forderte er sie in der Wollmatinger Straße im Bereich des Spielplatzes an der Einmündung „Am Briel“ dazu auf, sein Glied anzufassen, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Das Mädchen habe sich geweigert und ging nach Hause. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: Etwa 17 Jahre alt und 1,65 Meter groß; die Haare seien kurz, lockig und brünett.

Zur Tatzeit habe er eine schwarze oder weiße Basecap, eine schwarze Jacke und ein schwarz-weißes T-Shirt sowie eine blaue Jeans mit Rissen an den Schienbeinen getragen. Sehr auffällig sei ein silberfarbenen Rucksack, der laut Polizei wie ein Spiegel ausgesehen haben soll.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter (0 75 31) 995-0 in Verbindung zu setzen.