Neues Handy oder neues Smartphone – aber was machen wir mit dem alten? Ganz einfach: In Dettingen abgeben, dort wird es professionell recycelt

Der ehenamtlich geführte Weltladen sammelt nicht mehr benötigte Handys. Der Erlös geht an Spendenprojekte in Afrika

Das Problem dürfte jeder kennen, der sich ein neues Handy besorgt. Das alte verschwindet dann meistens in einer irgendeiner Schublade oder einer Kiste mit Dingen, die man nicht mehr benötigt. In den Hausmüll darf das Handy auf keinen Fall, da es sich um Elektroschrott handelt. Der Wertstoffhof nimmt diesen Schrott entgegen. In Handys sind – auch wenn die Technik nicht mehr funktioniert – wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Silber oder Gold. Sinnvoll ist es daher, sie zum Recyceln abzugeben. Das ist umweltgerecht und kostenlos. Wem das zu kompliziert ist, der gibt sein altes Handy einfach im Dettinger Weltladen in der Dingelsdorfer Straße 2 ab. Hier steht eine Sammelbox. Wenn die voll ist, wird der Inhalt verschickt an die Organisatoren der Handy-Aktion, wie das Projekt heißt. Funktionsfähige Handys werden aufbereitet, die übrigen recycelt. Die Erlöse werden für Spendenprojekte im Ost-Kongo, in Uganda oder Äthiopien verwendet. Wer genau wissen möchte, was mit seinem alten Handy passiert ist, erhält einen Einblick in den Entsorgungs- und Löschnachweis.

Tobias Döpfner, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Weltladen Dettingen, hat vor einem Jahr von der Aktion gehört. "Ich war angetan von der Idee, sowohl die Umwelt zu schützen als auch soziale Projekte zu unterstützen", erzählt er. "Zumal wir eigentlich nichts machen müssen: Die Logistik organisiert die Telekom. Wir müssen eigentlich nur die Sammelbox aufstellen, irgendwann einen Aufkleber raufkleben und sie wegschicken." Im ersten halben Jahr kamen 21 Handys zusammen. "Da war es noch nicht so bekannt", sagt er. "Ich gehe davon aus, dass es im zweiten halben Jahr mehr sein werden." Die Telekom verdient an der Handyrücknahme nichts, sondern trägt die Kosten für das Handysammelcenter, die Sammelboxen, Logistik und das Porto für die Rücksendung und spendet die Erlöse. Auch das fachgerechte Recycling und das Einschmelzen der Metalle in einer Metallhütte kosten Geld. Die Projekte werden durch Spenden aus den Erlösen der Telekom unterstützt.